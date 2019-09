BOOT & FUN BERLIN proudly presents: Die Finalisten des Best of Boats Award 2019

Berlin (ots) - 22 Finalisten des BOB Awards gestern am Rande desCannes Yachting Festivals bekannt gegeben. Verleihung des Preises am21. November auf der BOOT & FUN BERLIN 2019"And the winner is..." heißt es am 21. November 2019, wenn imRahmen der BOOT & FUN BERLIN die Gewinner des Best of Boats (BOB)Awards ihren Preis entgegennehmen. Während der Wassersportsaison 2019haben 18 internationale Jurorinnen und Juroren mehr als 150Bootsneuheiten getestet. Die Entscheidung über die Finalisten derBootsauszeichnung wurde gestern auf dem Cannes Yachting Festivalverkündet. Die Jury testet die Neuheiten der Branche aus demBlickwinkel der späteren Bootsnutzer und bezieht durch dieunterschiedlichen Kategorien des BOB Awards die ganze Bandbreite desMotorbootfahrens ein. Nominiert sind 22 Boote in fünf Kategorien.Roter Teppich für 22 nominierte BooteFür 22 Finalisten wird auf der Verleihung des Best of Boats Awardsder rote Teppich unter dem Berliner Funkturm ausgerollt. Boote ausfranzösischen Werften sind in diesem Jahr mit acht Nennungenbesonders häufig unter den Finalisten. Folgende Nominierungen gingenaus den Bootstests der Jurorinnen und Juroren hervor:BEST FOR BEGINNERSBayliner VR6 (USA)Quicksilver Activ 675 (USA)Silver Tiger (Finnland)V Boats Voyager 700 Open (Russland)BEST FOR FISHINGBeneteau Barracuda 9 (Frankreich)Jeanneau Merry Fisher 605 Marlin (Frankreich)V Boats Fishpro 54 (Russland)Wellcraft 352 Fisherman (USA)BEST FOR FAMILYJeanneau NC 37 (Frankreich)Marex 360 CC (Norwegen)Marian M800 (Österreich)Parker 790 Explorer (Polen)Sealine C 390 (Deutschland)BEST FOR FUNBeneteau Flyer 8 Sundeck (Frankreich)Frauscher 1414 Demon Air (Österreich)Greenline Neo (Slowenien)Pardo 50 (Italien)Zodiac Medline 7.5 (Frankreich)BEST FOR TRAVELBali 4.3 MY (Frankreich)Fountaine Pajot MY 40 (Frankreich)Prestige 590 (Frankreich)Silent Yachts 55 (Österreich)Weitere Informationen zum Best of Boats Award finden Sie unterwww.bestofboats.com.Mehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter www.boot-berlin.de, aufFacebook und Instagram.Pressekontakt:Christina ThomasJunior PR ManagerinT: +49 30 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell