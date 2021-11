BOOT & FUN BERLIN: Für die Freizeit an, auf und im Wasser

Berlin (ots) -Die BOOT & FUN BERLIN, die vom 11. bis 14. November 2021 stattfindet, schafft mit der erstmals parallel stattfindenden Messe AUTO CAMPING CARAVAN ein noch größeres Angebot zu den Themen Freizeit und Mobilität.Zu Wasser, zu Land... zugegeben, das "in der Luft" fehlt noch, aber die BOOT & FUN BERLIN, die vom 11. bis 14. November 2021 auf dem Messegelände stattfindet, erweitert erneut ihr Angebot für alle, die ihre Freizeit gerne draußen in der Natur verbringen. Erstmals wird in Halle 26 auf der AUTO CAMPING CARAVAN eine große Auswahl von Wohnwagen, Wohnmobilen und Campingzubehör verschiedenster Hersteller zu sehen und erleben sein. Ergänzt wird das Thema Mobilität durch die TRANSPORTERTAGE BERLIN in Halle 26a und die AUTOTAGE BERLIN in Halle 2.2.Die Berliner Bootsmesse gilt als eine der großen Bootsmessen für Binnen- und Küstengewässer. Am 10. November 2021 wird sie mit der GALA-NACHT DER BOOTE eröffnet. Die exklusive Preview wird in diesem Jahr unter dem Motto "Lizenz zum Bootfahren" das James Bond-Motiv aufgreifen. An fünf Tagen, von Mittwoch bis Sonntag, präsentieren rund 700 Aussteller in zwölf Hallen ihre Produkte und Dienstleistungen.Gleich vier Hallen sind Motorboothallen. Während in den Hallen 1.2, 2.2 und 3.2 Motorboote, Aluboote und Stahlboote von Marken wie Aqualine, SeaRay, Maxima Boats und Interboat ausgestellt werden, ist die Halle 27 den Motoryachten vorbehalten. Die eindrucksvolle Halle bietet genau das richtige Ambiente für die edlen Exponate aus dem Premium-Segment. Luxusmarken wie Galeon, Prestige, Bavaria, Marex, Jeanneau, Cranchi und Beneteau werden hier unter anderem zu sehen sein.Segelsport spielt in diesem Jahr eine der Hauptrollen auf der BOOT & FUN BERLIN. Dafür hat das Messeteam gleich an mehreren Stellschrauben gedreht: mehr Boote, mehr Aktive, mehr Segelmacher. So viele Segelboote und Segelyachten gab es noch nie zu sehen. Die Highlights in Halle 25 sind viele Neuheiten speziell in der sportlichen Kompaktklasse und einige sehr bemerkenswerte Berlin-Premieren. Die exklusiven Segelyachten der Hersteller Janneau, Bavaria, Sunbeam und die komplette First-Reihe von Beneteau sind in Halle 27 zu sehen.Neben den beiden klassischen Bootsmessethemen Motorboot und Segelboot dürfen sich Besucher*innen auch auf Hausboote, Aluminiumboote, historische Boote, Charterboote, Gebrauchtboote und Elektroboote und muskelbetriebene Boote freuen.Angel-Enthusiasten und solche, die es werden wollen, können sich auf ANGELWELT BERLIN, Leitmesse und beliebtester Treffpunkt der Sport- und Freizeitangler, freuen. Das Themenspektrum, das Angler vom12. bis 14. November in Halle 6.2 und 5.2b des Berliner Messegeländes erleben können, umfasst Bait&Tackle, Boote&Navigation, Casting&Fliegenfischen, ProStaff&YouTuber, Reisen&Reviere und Outdoor. Die ANGELBOOT BERLIN ist das größte Segment der ANGELWELT BERLIN und Deutschlands einziger Messemarktplatz, auf dem Angelboote kompakt in einer Halle präsentiert werden. Bass-Boote, Belly-Boote, Hochseeyachten, Kajaks und Schlauchboote gehören zum Standardprogramm, aber besonders erwähnenswert ist die "Techcorner": Der neue Bereich speziell für Angeltechnologie, Echolote, E-Motoren und Navigation.BOOT & FUN BERLIN 2021Datum: 11. bis 14 November 2021 von 10 bis 18 Uhr, 10. November 2021 von 18 bis 24 Uhr (GALA-NACHT DER BOOTE)Eingang: Eingang Süd (Jafféstrasse)Tickets ausschließlich online erhältlichTickets für die BOOT & FUN BERLIN sind ausschließlich im Onlineshop unter www.boot-berlin.de/de/berlin/ erhältlich. Das Tagesticket kostet 17 Euro. Beim Kauf des Tickets im Onlineshop erfolgt eine Vorregistrierung für einen bestimmten Besuchstag.Mediendatenbank BOOT & FUN BERLIN (https://press.messe-berlin.de/fotoweb/archives/5045-Boot-Fun-Fotoarchiv/?525=2019)Geländeplan BOOT & FUN BERLIN 2021 (PDF, 195,9 kB) (https://www.boot-berlin.de/boot-fun-berlin/bilder/presse/pressemitteilungen/gelaendeplan_segmente_boot21_20210928_de.pdf)Über die BOOT & FUNDie BOOT & FUN BERLIN präsentiert vom 11. bis 14. November 2021 im Zentrum von Europas größtem Binnen- und Wassersportrevier eine beeindruckende Marken- sowie Modellvielfalt rund um den Wasser- und Outdoorsport. Auf dem Berliner Messegelände lassen Wassersportbegeisterte die Saison ausklingen und informieren sich über die neuesten Trends des kommenden Jahres. Besucher können angesagte Wassersportarten vor Ort ausprobieren. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot durch die angeschlossene Messe ANGELWELT BERLIN.Über die Messe BerlinSeit 200 Jahren ist Berlin Messestandort, seit vielen Jahrzehnten einer der wichtigsten weltweit. Als landeseigene Messegesellschaft konzipiert, vermarktet und veranstaltet die Messe Berlin jedes Jahr hunderte Live-Events. Der Anspruch ist es, auf allen Veranstaltungen den Besucherinnen und Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse zu geben und faire Bedingungen für Jede und Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.Pressekontakt:Pressekontakt BOOT & FUN BERLINMirjam PriemerPR ManagerinT +49 30 3038 2268mirjam.priemer@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell