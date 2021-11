Berlin (ots) -Vom 11. bis 14. November 2021 finden parallel zur Bootsmesse die AUTO CAMPING CARAVAN, die TRANSPORTERTAGE BERLIN, die AUTOTAGE BERLIN sowie die ANGELWELT BERLIN statt. Tickets gibt es ausschließlich online.Wenn der November am grauesten, kältesten und nassesten ist, ist es Zeit für die BOOT & FUN BERLIN. Hier können sich Wassersportler und Wassertouristen kurz nach Ende der Saison auf dem Berliner Messegelände auf die kommende Saison vorbereiten. Mit ihren Schwestermessen ANGELWELT BERLIN, AUTO CAMPING CARAVAN, TRANSPORTERTAGE BERLIN und AUTOTAGE BERLIN bietet sie darüber hinaus die ganze Themenpalette für die aktive Freizeitgestaltung außerhalb der eigenen vier Wände. Insgesamt stellen rund 700 Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen aus."Nach der notwendigen Pause letztes Jahr, finden wir nun genau zum richtigen Zeitpunkt statt, denn der Markt boomt wie nie", sagt Daniel Barkowski, Projektleiter der BOOT & FUN BERLIN. Ähnlich wie bei Camping-Fahrzeugen hat die Nachfrage nach Booten hat durch die Corona-Krise stark zugenommen. "Für Interessenten ist unsere Veranstaltung die seltene Gelegenheit, kompakt an einem Ort eine Vielzahl von Anbietern zu besuchen und Angebote zu vergleichen - frei nach unserem Motto 'Schauen, testen, kaufen'", ergänzt Barkowski.Seit jeher ist die Messe auch Anlaufstelle für Angel-Fans und Profis. Sie kommen in den Hallen der ANGELWELT BERLIN, Leitmesse und beliebtester Treffpunkt der Sport- und Freizeitangler, auf ihre Kosten. Sie findet vom 12. bis 14. November statt. Wieder dabei ist das Teilsegment ANGELBOOT BERLIN mit einer in Deutschland einzigartigen Anzahl von Angelbooten in einer Halle. Neu im Repertoire ist die "Techcorner" mit ihren Highlights zum Beispiel zur Angeltechnologie und Navigation.Bereits gestern Abend eröffnete die Messe mit ihrer traditionellen GALA-NACHT DER BOOTE, auf der geladene Gäste erste Blicke auf die ausgestellten Boote werfen können. Unter der Überschrift "Lizenz zum Boot fahren" unterstrichen Daniel Craig-Double Martin Langanke als James Bond sowie Bond-Girls und natürlich passende Boote den exklusiven Charakter. "Damit haben wir den besonderen Live-Charakter der Veranstaltung noch mal hervorgehoben", so Barkowski.Die BOOT & FUN BERLIN im Überblick: Die volle Vielfalt für Freizeitaktivitäten auf, am und im Wasser- Highlight ist die Halle 27 mit ihren eindrucksvollen Motoryachten und Segelyachten von Luxusmarken wie Galeon, Prestige, Bavaria, Marex, Jeanneau, Cranchi und Beneteau.- Berlin-Premieren sind in der Halle 25 zu finden.- Das Thema Segeln ist stark wie nie. Entsprechend nimmt Segelsport dieses Jahr eine große Rolle ein - mit mehr Booten, mehr aktiven Seglern und mehr Segelmachern. Die Segel-Highlights befinden sich in Halle 25 mit vielen Neuheiten speziell in der sportlichen Kompaktklasse.- In den Hallen 1.2, 2.2 und 3.2 werden Motorboote, Aluboote und Stahlboote von Marken wie Aqualine, SeaRay, Maxima Boats und Interboat ausgestellt.- Wie in den Jahren zuvor gibt es Boote in allen Varianten zu sehen: Hausboote, Aluminiumboote, historische Boote, Charterboote, Gebrauchtboote und Elektroboote und muskelbetriebene Boote.- Die ANGELWELT BERLIN (Hallen 6.2 und 5.2b) wartet mit einem enorm großen Themenspektrum auf. Es umfasst Bait&Tackle, Boote&Navigation, Casting&Fliegenfischen, ProStaff&YouTuber, Reisen&Reviere und Outdoor.- Bass-Boote, Belly-Boote, Hochseeyachten, Kajaks und Schlauchboote sind auf der ANGELBOOT BERLIN zu finden.- Völlig neu ist die AUTO CAMPING CARAVAN, die eine Vielzahl von Wohnwagen, Wohnmobile und Campingzubehör in insgesamt zweieinhalb Hallen präsentiert.- Um weitere Aspekte der Mobilität geht es in den Hallen der AUTOTAGE BERLIN (Halle 2.2) und TRANSPORTERTAGE BERLIN (Halle 26a).BOOT & FUN BERLIN 2021Datum: 11. bis 14 November 2021 von 10 bis 18 UhrEingang: Eingang Messe Süd (Jafféstrasse)Die Veranstaltung unterliegt den 3G-Regeln.Tickets ausschließlich online erhältlichTickets für die BOOT & FUN BERLIN sind ausschließlich im Onlineshop unter www.boot-berlin.de/de/berlin/ erhältlich. Das Tagesticket kostet 17 Euro. Beim Kauf des Tickets im Onlineshop erfolgt eine Vorregistrierung für einen bestimmten Besuchstag.Pressekontakt:Pressekontakt BOOT & FUN BERLINMirjam PriemerPR ManagerinT +49 30 3038 2268mirjam.priemer@messe-berlin.dePressekontakt Messe BerlinEmanuel HögerPressesprecher Geschäftsbereichsleiter Corporate Communication Unternehmensgruppe Messe Berlinwww.messe-berlin.deGeschäftsführung Messe BerlinMartin Ecknig (Vorsitzender), Dirk HoffmannAufsichtsratsvorsitzender: Wolf-Dieter WolfAmtsgericht Charlottenburg Nr. 92 HRB 5484Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell