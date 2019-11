BOOT & FUN BERLIN 2019 übertrifft mit Besucherrekord Erwartungen (FOTO)

Berlin (ots) - Mit über 50 000 Besuchern verzeichnet BOOT & FUN BERLIN alsTop-Anlaufstelle für Wassersport-Begeisterte neuen Rekord - Neu ausgerichtetesKonzept mit MOTORWORLD Classics voller ErfolgAuf erstmals 85 000 Quadratmetern und 14 Hallen fanden 50 700 Gäste der BOOT &FUN BERLIN ein einzigartiges Repertoire an verschiedenen Bootstypen, beliebtenmuskelbetriebenen Wassersportarten, innovativen Fahrzeugen, seltenen Oldtimernsowie ein breites Zubehörsortiment vor. Der Event zeigte sich 2019 nicht nurbesonders vielfältig, sondern präsentierte vor allem auch Branchenneuerungen. 14Boote feierten ihre Premiere auf der BOOT & FUN BERLIN 2019, so viele wie niezuvor - darunter eine Weltpremiere, fünf Deutschland-Premieren und achtregionale Premieren. Die Veranstaltung war mit Ausstellern aus 16 Ländern indiesem Jahr auch internationaler als in den Jahren zuvor. Erstmalig vertretenwaren Aussteller aus Irland, Kroatien, Litauen, Russland sowie der Slowakei. DieMesse unterstreicht mit ihrem Wachstum ihre internationale Bedeutung. "Die BOOT& FUN BERLIN verzeichnet mit 816 Ausstellern und Marken ein neues Hoch",berichtet Daniel Barkowski, Projektleiter der BOOT & FUN BERLIN. "DieVeranstaltung unterstreicht mit ihrem Ausstellerwachstum und Besucherrekord ihreBedeutung für die Wassersportbranche", Barkowski weiter. Die diesjährige BOOT &FUN BERLIN war eine ganz außergewöhnliche Veranstaltung - von der stilvollenEröffnung am Vorabend zusammen mit der MOTORWORLD Classics über die edlen Motor-und Segelyachten in der neuen Eventhalle hub27 bis hin zu denWassersport-Mitmach-Aktionen für Besucher jeden Alters.Mobilität zu Wasser und LandBOOT & FUN BERLIN und MOTORWORLD Classics fanden erstmals parallel statt undverbanden das Beste aus zwei Welten in einer aufregenden Zeitreise. Es entstandeine beispiellose Verbindung zwischen klassischen Booten und Oldtimern. Festlicheingeführt wurde am Vorabend mit der GALA-NACHT DER BOOTE & OLDTIMER - einbesonderes Alleinstellungsmerkmal in der Branche.Mit den AUTOTAGEN BERLIN wurden den Besuchern das Neuste der urbanen Mobilitätgeboten. Rund 20 Automarken präsentieren auf über 6000 Quadratmetern dieaktuellen Trends und Innovationen der Automobilwelt. Eine Besonderheit undbewährtes Konzept der Autoausstellung: Viele Modelle konnten direkt auf derberühmten Autobahn AVUS Probe gefahren werden.Die ganze Welt des WassersportsIm Zentrum von Europas größtem Binnen- und Wassersportreviert beeindruckte dieBOOT & FUN BERLIN 50 700 Besucher mit einer nie dagewesenen Vielfalt. Jede der14 Hallen entführte die Besucher in eine andere Welt rund um den Wassersport. ObLiebhaber von Klassikern, Fans des schnellen Wassersports, aktiveMuskelwassersportler, Angel-Begeisterte oder Anhänger des Outdoor-Lifestyles,fanden auf der Veranstaltung ihr Eldorado. Zukunft gerichtet setzte die BOOT &FUN BERLIN 2019 verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit und zeigte imE-Boote-Salon sowie mit verschiedenen Ausstellern, dass Umweltschutz mitWassersport einhergehen kann. Ergänzt wurde das umfangreiche Angebot derVeranstaltung außerdem durch die angeschlossenen Messen AngelWelt und AngelBoot.Safe-the-DateBOOT & FUN Inwater 202028. bis 30. August 2020, Werder/HavelGALA-NACHT DER BOOTE & OLDTIMER18. November 2020, Messe BerlinBOOT & FUN BERLIN 202019. bis 22. November 2020, Messe BerlinDas sagen die Aussteller über die BOOT & FUN BERLIN 2019Haubold Yachting - Andreas Haubold"Die diesjährige BOOT & FUN BERLIN ist besser als letztes Jahr. Ich glaube,dieses Konzept ist besser, wir haben bessere Kunden. Wir sind in Berlin schonfast seit 40 Jahren und haben alle Bootsausstellungen in dieser Zeitmitgemacht."Marinepool - Christian Zerlin"Die BOOT&FUN war dieses Jahr für uns als Austeller, jetzt im zweiten Jahr,positiver als im letzten Jahr. Wir konnten Mittwoch und Donnerstag höhereUmsätze erzielen. Die Tendenz ist steigend und wenn sich das jetzt so fortsetzt,werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein."Sportbootshandel Johannsen - Markus Johannsen"Wir hatten dieses Jahr eine andere Qualität der Besucher aufgrund derMotorhalle. Durch den hub27 haben wir ein komplett anderes Klientel hierreinbekommen und auch durch den Durchgang zu den Oldtimerbooten war die Qualitätder Besucher sehr gut."VANCLAES - Daniel Uhlig"Wir sind zufrieden und hatten bisher gute Gespräche. Wir finden auf der BOOT &FUN zum einen neue Kunden, die wegen unseres normalen Bootsgeschäfts kommen,weil wir regionale Anbieter sind."OUTMAR - Holger Kellermann"Wir haben viele Kunden in Berlin, die froh waren, dass wir zum ersten Malhierhergekommen sind. Wir haben gut verkauft und gutes Feedback bekommen. Vielehaben uns registriert und Karten mitgenommen, das heißt wir sind von derFrequenz und vom Feedback her sehr zufrieden."Spreeboote - Matthias Prillwitz"Für die Vermietung hat sich unser Messeauftritt gelohnt. Viele Berliner, geradevom Wannsee oder aus Potsdam, wussten gar nicht, dass es uns gibt und sagten,sie würden bei uns sofort mieten und möchten mit uns in Kontakt bleiben."Yachtzentrum Damp - Harald Klingler"Ich finde, dass sich Berlin im Vergleich zu anderen regionalen Messen sehr gutgemacht hat. Die Kombination mit den Autos zieht viel Publikum an. Im kommendenJahr möchten wir an diese Kontakte anknüpfen."Seaside Boats - Kira Dederichs"Wir haben zwei Boote direkt auf der Messe verkauft und fünf bis sechsInteressenten gewonnen, mit denen wir im Nachgang in Kontakt bleiben wollen.Zudem ist die Messe für uns ein Ort zum Netzwerken, auf der man viele Bekannteaus der Bootsbranche trifft."Segel Auto Boote - Ralf Segel"Die Messe lief für uns super. Es waren unheimlich viele Leute da. DieGala-Nacht war für uns die beste Veranstaltung der Messe. Wir treffen hierpotentielle Kunden, haben aber auch viele Kunden im Vorgespräch, die danngezielt zu uns kommen."KLINK Autoboote - Carsten Klink"Für uns läuft die Messe sehr gut. Es ist für uns eine sehr schöne Bereicherung,mit den Oldtimern zusammenzustehen. Instandsetzen und restaurieren sind auchunsere Schwerpunkte, das passt also. Wir führen viele interessante Gespräche."Die Bootswerft - Marcus Rogozinski"Wir haben interessante Gespräche geführt, zum Teil auch mit Leuten, die einganz konkretes Interesse an einem bestimmten Boot haben. Berlin ist für uns eininteressantes Einzugsgebiet, auch wenn wir 400 Kilometer entfernt sind. Hier inder Klassikerhalle mit den Oldtimern in der Nachbarhalle gibt esSynergieeffekte. Ich kann mir vorstellen, dass wir wiederkommen."Sportboot Center Hannover - Kalle Thiele"Unsere erste BOOT & FUN hat uns sehr gut gefallen. Wir hatten gute Gesprächeund konnten auch Verkäufe abschließen. Mit den Besuchern konnten wir unsaustauschen und einen Eindruck zu gewinnen, was die Kundschaft fordert, um unsdanach auszurichten. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei."Inter Yacht West - Sebastian Fresnak"Die Messe hat sich gut entwickelt. Ich bin sehr zufrieden mit der Anzahl derBesucher. Das Publikum ist sehr durchmischt, aber es gehört ja auch zu einerMesse, dass man Menschen an den Wassersport heranführt."D.H.W. Yachtcharter - Wilfried Schröder"Die Messe hat sich gut entwickelt. Sie ist größer und angenehmer geworden mitneuen Aktivitäten. Die Messetage liefen für uns sehr unterschiedlich. Es habensich aber sehr schöne, intensive Gespräche ergeben, aus denen auch im Nachgangeiniges ergeben wird."Segelberater.com - Oliver Ochse"Es ist wie jedes Jahr eine schöne Messe. In diesem Jahr habe ich den Eindruck,dass erheblich mehr Besucher da waren. Sicher hängt das mit derOldtimer-Ausstellung zusammen. Es ist ein tolles Gefühl, auf einer Bootsmessemit so vielen Segelbooten mit gesetzten Segeln zu sein. 