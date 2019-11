BOOT & FUN BERLIN 2019 - Pressetermine

Berlin (ots) - Pre-Opening - GALA-NACHT DER BOOTE & OLDTIMER - Presserundgang -Verleihung des BOB AwardsWir freuen uns, Sie in einer Wochen auf der BOOT & FUN BERLIN 2019 begrüßen zudürfen. Für Ihre Berichterstattung können Sie gern auf unseren Presse-Servicezurückgreifen: zeitsparende Online-Akkreditierung, Informationen zu dendiesjährigen Premieren und Highlights, Messeüberblick durch Presserundgang sowieJournalisten-Arbeitsplätze im Pressezentrum der Halle 6.3.Mit Ihrer Presseakkreditierung erhalten Sie Zugang zu den folgenden Terminen:Pre-Opening BOOT & FUN BERLINMittwoch, 20. November 2019, 17:00 bis 18:00 Uhr, hub27Exklusives Pre-Opening der BOOT & FUN und der MOTORWORLD Classics in der neuenEventhalle hub27. Höhepunkt ist die Bootstaufe der 13 Meter langen MotoryachtPrestige 420, die zusammen mit Oldtimern und Models im 20er Jahre Look alsBildmotive der BOOT & FUN BERLIN 2019 stellen. Gehören Sie zu den ersten, dieeinen Blick auf die dortigen Premiummarken in unserer neuen Messehalle werfen.GALA-NACHT DER BOOTE & OLDTIMERMittwoch, 20. November 2019, 18:00 bis 24:00 Uhr,Eingänge Süd und NordDie BOOT & FUN und die MOTORWORLD Classics finden erstmals parallel statt undbieten mit dem gemeinsamen Eröffnungsevent ein ganz besonderes Highlight bereitsvor offiziellem Beginn der Messen. Tauchen Sie auf der GALA-NACHT mit uns in dasBerlin der 1920er Jahre ein.PresserundgangDonnerstag, 21. November 2019, 11:00 - 12:15 Uhr, Ort tbaDer Presserundgang bietet Ihnen einen informativen Überblick über die Highlightsund Premieren der BOOT & FUN BERLIN. Der Rundgang dauert rund eine Stunde.Best of Boats (BOB) AwardDonnerstag, 21. November 2019, 18:30 bis 21:30 Uhr, hub27Der Best of Boats Award (BOB) hat sich in den vergangenen Jahren als eine derwichtigsten Auszeichnungen für Motorboote in Europa etabliert. Nominiert sind 22Boote in fünf Kategorien.Online-Akkreditierung Sie können sich unter folgendem Link online akkreditieren:https://www.boot-berlin.de/de/Presse/Akkreditierung/Bitte beachten Sie dazu die geltenden Akkreditierungsrichtlinien. Nacherfolgreicher Anmeldung und Prüfung erhalten Sie per E-Mail ein PDF-Dokument mitIhrem persönlichen Presseausweis zum Selbstausdrucken.Hinweis: Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der Online-Akkreditierung, damitersparen Sie sich Wartezeiten bei der Akkreditierung vor Ort.Akkreditierung während der MesseWährend der gesamten Laufzeit der BOOT & FUN BERLIN können sich Medienvertreteronline akkreditieren. Nicht vorregistrierte Journalisten können sich zudem amEingang Süd mit den entsprechenden Unterlagen akkreditieren. Darüber hinaus gibtes die Möglichkeit sich über die an den Eingängen platzierten QR-Code Scanner zuakkreditieren.Hinweis: Bitte planen Sie Bearbeitungs- und Wartezeiten ein.PressematerialFolgende Informationen stehen Ihnen unter dem jeweiligen Link fürIhre Berichterstattung zur Verfügung:Pressemitteilungen: https://www.boot-berlin.de/de/Presse/Pressemitteilungen/Pressevideos: https://www.boot-berlin.de/de/Presse/Videos/Highlights: https://www.boot-berlin.de/de/Presse/Highlights/Signets: https://www.boot-berlin.de/de/Presse/Signets/Allgemeine Informationen Hinweise zu Öffnungszeiten, Eingängen und Anfahrtfinden Sie hier: https://www.boot-berlin.de/de/DieMesse/Ihre PresseansprechpartnerChristina Thomas, Junior PR ManagerinT: 030 3038 2342, M: christina.thomas@messe-berlin.deAnna Görbig, PR AssistantT: 030 3038 2289, M: anna.goerbig@messe-berlin.deMehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter www.boot-berlin.de, auf Facebook undInstagram.Über die BOOT & FUN BERLINDie BOOT & FUN BERLIN präsentiert im Zentrum von Europas größtem Binnen- undWassersportrevier eine beeindruckende Marken- und Modellvielfalt. Das Spektrumreicht von modernen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten bis hin zueindrucksvollen Hausbooten. Hier lassen Wassersportbegeisterte das Ende derSaison ausklingen und informieren sich gleichzeitig über die neuesten Trends derkommenden Saison. Angesagte Wassersportarten können hier getestet werden. VomRudern, Tauchen, Fliegenfischen, Casting oder Kajak und Kanu fahren ist alleslive mitzuerleben. Die Oldtimer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin findet indiesem Jahr erstmals parallel zur BOOT & FUN BERLIN statt. Mit den beidenVeranstaltungen wird auf dem Berliner Messegelände die Mobilität auf Straßen undWasserwegen noch näher zusammen gebracht. Ergänzt wird das umfangreiche Angebotder Multimesse durch die angeschlossenen Messen AngelWelt, AngelBoot undAUTOTAGE BERLIN. Ein Ticket gilt für alle Veranstaltungen.Pressekontakt:Messe BerlinChristina ThomasJunior PR ManagerinT: +49 30 3038 2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell