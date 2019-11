BOOT & FUN BERLIN 2019 - Berlin wird zur Wasserhauptstadt (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der BOOT & FUN in die nächste Wassersportsaison starten - 816Aussteller und Marken machen Veranstaltung so vielfältig wie nieWer an diesem grauen Novemberwochenende ein maritimes Alternativprogramm sucht,findet mit der BOOT & FUN die passende Veranstaltung. Auf 85 000 Quadratmeternwird Besuchern ein außergewöhnliches Programm rund um den Wassersport geboten.Von luxuriösen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten bis hin zu modernenHausbooten und kleinen Sloepen, ist aus dem Schiffssegment alles zu sehen.Ergänzt wird das beeindruckende Angebot der Veranstaltung durch dieangeschlossenen Messen AngelBoot, AngelWelt, AUTOTAGE BERLIN und MOTORWORLDClassics. In diesem Jahr findet die Oldtimer-Messe erstmals parallel zur Boots-und Freizeitmesse statt und bietet Liebhabern von klassischen Fahrzeugen einganz besonderes Highlight.BOOT & FUN BERLIN bietet VielfaltEgal ob Profi, Einsteiger oder interessierte Familien - auf der BOOT & FUNfindet jeder das passende Modell, um die Freizeit ab der nächsten Saison aufoder am Wasser zu verbringen. In Europas größtem Binnen- und Wassersportrevierpräsentiert die Messe an vier Tagen eine beeindruckende Modellvielfalt. Auf 85000 Quadratmetern wird den Besuchern auf der Veranstaltung ein toller rundumÜberblick der verschiedenen Bootsegmente geboten. Es sind über 800 Ausstellerund Marken vertreten sowie 680 Boote ausgestellt.Wassersport auf der BOOT & FUN ausprobierenWer noch auf der Suche nach seiner Leidenschaft auf oder am Wasser ist, kann aufder BOOT & FUN verschiedene Wassersportarten wie zum Beispiel Rudern, Kajak,Kanu, SUP und vieles mehr ausprobieren. Der Eventpool und die Testbecken bietenfür moderne sowie klassische Wassersportarten ausreichend Platz für Jung undAlt. Wer lieber auf dem Trockenen bleiben möchte, kann sich am Motor- oderSegelbootsimulator ausprobieren. Die Rennboot- und Segelsimulatoren sind ganzbesondere Highlights für erfahrene und unerfahrene Bootsfahrer gleichermaßen.Was zuerst aussieht wie ein Spiel, entpuppt sich schnell als unglaublichrealitätsnahe Simulation.Die neusten Automodelle bei den AUTOTAGEN BERLINRund 20 Automarken präsentieren auf den AUTOTAGEN BERLIN die neusten Trends undInnovationen der Automobilwelt. Auch in diesem Jahr findet die vielfältigeAutomobilmesse parallel zur BOOT & FUN BERLIN statt - ein bewährtes Konzept. Aufüber 6000 Quadratmetern erhalten Besucher einen markenübergreifenden Überblickgebündelt in einer Halle und können viele Modelle direkt auf der AVUS Probefahren. Passt das Fahrgefühl, können die Fahrzeuge zum attraktiven Messepreisgekauft werden. Vom PS-starken Sportwagen wie der VW Golf R oder Audi TT RS bishin zu kraftvollen Sport-Utility-Vehicle (SUV) wie der Volvo Xc60, VW Tiguanoder Audi SQ7 ist auf den AUTOTAGEN BERLIN alles dabei. Vertreten sind auf derMesse darüber hinaus Hyundai, Nissan, Opel, Seat, Skoda und viele weitere.Ein wichtiges Segment der diesjährigen AUTOTAGE BERLIN sind die AlternativenAntriebe. Eine Vielzahl von Hybrid- und Elektroautos können von den Besucherngenauer unter Augenschein genommen werden - so zum Beispiel der VW E-Golf oderder VW Passat Variante GTE. Zur Elektro-Mobilität gibt es sogar eine eigeneSonderfläche. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, findet in der Halle 2ebenfalls das passende Gefährt. Die umweltfreundlichen E-Vespas sind besondersin Innenstädten beliebt. Informationen darüber, wo und wie man Elektromotoren ambesten auflädt, werden auf den AUTOTAGEN BERLIN direkt mitgeliefert.Einen Besuch wert ist auch das Zubehörsegment. Besucher, die nicht gleich einneues Auto kaufen möchten, sondern ihrem jetzigen Gefährt nur einen neuenSchliff geben wollen, finden im Zubehör-Segment eine große Auswahl an wertigenFelgen und einiges für ein Tuning ihres Lieblings.Camping & Caravan - Abenteuer und Freiheit in der NaturEinfach mal raus in die Natur und abschalten vom Alltagsstress. Ob am Wochenendeoder im Sommerurlaub, immer mehr finden ihre Freude im Camping oder Caravaning.Das neue Segment in der Halle 4 bietet mit dem Bereich Camping & Caravans daspassende Objekt - egal ob für Pärchen oder Familien. Auf 1500 Quadratmetern sindüber 20 verschiedene Caravanmodelle ausgestellt.AngelWelt Berlin - Predator's Paradise!Die große Produktvielfalt, live Shows, Workshops, Vorträge sowie der Austauschmit internationalen Stars der Anglerszene machen die AngelWelt Berlin (22. bis24. November 2019) zu einer der vielfältigsten Raubfischmessen Deutschlands. Indrei Hallen zeigt sich die AngelWelt und AngelBoot Berlin als Treffpunkt derSport- und Freizeitangler. Bereits vom 20. bis 24. November 2019 findet mit derAngelBoot Berlin eine reine Angelbootsmesse statt - ein Veranstaltungsformat,das im europäischen Vergleich nur selten zu finden ist.Neben einem riesigen Angebot an Ausrüstungen, Angelbooten, Reisen und Zubehör,erwarten die Besucher beeindruckende Vorträge und Workshops sowie einDrillsimulator, Köderbecken und einen BaitTruck. An den drei Messetagen derAngelWelt werden die Saisontrends und Neujahrsware nicht nur präsentiert,sondern können passend zur Vorweihnachtzeit direkt gekauft werden.MOTORWORLD Classics BerlinBOOT & FUN BERLIN und die Oldtimer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin findenerstmals parallel statt und laden zu einer aufregenden Zeitreise ein. Die fünfteAusgabe der Motorworld Classics Berlin ist mehr als eine Autoschau mit Exponatenvergangener Zeiten. Mit dem einzigartigen Ambiente der imposanten historischenHallen im nördlichen Teil der Messe Berlin, mit Schuhputzern, Barbieren undWalking-Acts, die mit Jazz und Swing unterhalten, ist sie vielmehr einLifestyle-Event und ein Ausflug in die Vergangenheit. Weitere Informationenfinden Sie hier.Eintrittspreise (Ticket gilt für alle angeschlossenen Messen)Tageskarte 16,00 EuroTageskarte ermäßigt 7,00 Euro2-Tageskarten 20,00 EuroFamilien-Tageskarte 25,00 Euro(2 Erwachsene, 3 Kinder)Mehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter www.boot-berlin.de, auf Facebook undInstagram.Über die BOOT & FUN BERLINDie BOOT & FUN BERLIN präsentiert im Zentrum von Europas größtem Binnen- undWassersportrevier eine beeindruckende Marken- und Modellvielfalt. Das Spektrumreicht von modernen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten bis hin zueindrucksvollen Hausbooten. Hier lassen Wassersportbegeisterte das Ende derSaison ausklingen und informieren sich gleichzeitig über die neuesten Trends derkommenden Saison. 