BOOT & FUN BERLIN 2017: Das ist die Jury des Best of Boats Award 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -Berliner Bootsmesse erneut Premiumpartner der großen Auszeichnungfür Motorboote in EuropaAls eine der großen internationalen Auszeichnungen für Motorbootein Europa hat sich der Best of Boats Award, dessen Premiumpartner dieBOOT & FUN BERLIN ist, in nur drei Jahren etabliert. Pünktlich zumStart der Wassersportsaison stehen die Mitglieder der internationalenJury fest. Die aus 15 Ländern stammenden Juroren repräsentieren allebedeutenden europäischen Wassersportregionen und Bootsbau-Nationen.Alle Jury-Mitglieder sind Chefredakteure oder Motorboot-Testchefsihrer Publikationen, viele davon Marktführer in ihren Ländern.Kroatien als ein bedeutendes Wassersportrevier, speziell imCharterbereich, ist 2017 erstmals vertreten. Neuer Juror in der Jurydes Best of Boats Awards ist Krunoslav Mihic, Chefredakteur desmeistgelesenen kroatischen Bootsmagazins Burza Nautike. Mit Mares(Spanien) und float (Deutschland) sind zwei Länder durch neueMagazine der bekannten Juroren vertreten.Der Best of Boats Award zeigt die ganze Bandbreite desMotorbootfahrens und orientiert sich direkt am Blickwinkel derBootsnutzer, was sich in den an praxisnahen Kategorien widerspiegelt.Neben den Kategorien Best for Beginners (Einsteigerboote), Best forFamily (für Familien geeignete Boote) und Best for Fun (Boote fürWassersport und Fahrvergnügen) wird eine Auszeichnung für das besteneu eingeführte Reiseboot in der Kategorie Best for Travel vergeben.Dazu kommen die Kategorien Best for Fishing für Sport- undFreizeitfischer und der Special Award für bahnbrechendeNeuentwicklungen in der Bootsindustrie.Die Jury des Best of Boats Awards 2017:Alfred J. Boer (Varen und Yacht-View, Belgien/Niederlande)Neale Byart (Motorboat Owner, Großbritannien)Anton Cherkasov (Motorboat & Yachting Russia, Russland)Gerasimos Gerolimatos (Skipper On Deck, Griechenland)Enrique Curt Iborra (Mares, Spanien)Stanislaw Iwinski (Zagle, Polen)Uwe Meiling (float, Deutschland)Krunoslav Mihic (Burza Nautike, Kroatien)Tahsin Özen (Ocean7, Österreich)Bogdan Parfeniuk (Farvater, Ukraine)Arek Rejs (Wiatr, Polen)Dominique Salandre (Youboat, Frankreich)Anna Sandgren (Praktiskt Batägande und Batnytt, Schweden)Jan Sjölund (Venemestari, Finnland)Julijan Visnjevec (Val Navtika, Slowenien)Maurizio Zacchetti (Vela e Motore, Italien)Kerstin Zillmer (float, Deutschland)Verliehen wird der Best of Boats Award nach Ende derWassersportsaison im Rahmen der BOOT & FUN BERLIN, die vom 23. bis26. November 2017 stattfindet. Als eine der im Bereich Motorbooteführenden europäischen Bootsmessen ist die BOOT & FUN BERLIN seit2014 Premium-Partner des Best of Boats Awards.Weitere Informationen zum Best of Boats Award finden Sie unterwww.bestofboats.com.