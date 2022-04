BOK Financial Aktie: Q1 in der Wertung!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

BOK Financial (NASDAQ:BOKF) meldete seine Ergebnisse für das erste Quartal am Mittwoch, 27. April 2022 um 07:55 Uhr. Hier's, was Investoren über die Ankündigung wissen müssen. Gewinne BOK Financial verfehlte den geschätzten Gewinn um 27,2% und meldete ein EPS von $0,91 gegenüber einer Schätzung von $1,25. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 88,05 Millionen Dollar. Vergangene Gewinnentwicklung Im…