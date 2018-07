BOK: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Ep Energy":

In unserer neuen Analyse nehmen wir BOK unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken". Die BOK-Aktie notierte am 25.07.2018 mit 99,03 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für BOK entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: BOK hat mit einer Dividendenrendite von 2,05 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,57%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Banking"-Branche beträgt -0,53. Aufgrund dieser Konstellation erhält die BOK-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...