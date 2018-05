BOEs intelligente Lösungen für den Einzelhandel stärken europäischen Markt

Paris (ots/PRNewswire) - Am 23. Mai startete die BOE TechnologyGroup - ein weltweiter Marktführer in der Halbleiter-/Display-Branchesowie ein IoT-Unternehmen, das intelligente Interface-Produkte undprofessionelle Dienstleistungen für die Informationsinteraktion undGesundheit des Menschen anbietet - zusammen mit ihrem französischenTochterunternehmen SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822) inParis eine Werbeaktion für intelligente Einzelhandelslösungen auf demeuropäischen Markt.SES-imagotag ist der weltweite Marktführer für die elektronischePreisauszeichnung (ESL) und IoT-Einzelhandelslösungen. Im Juni 2017verkündete BOE den Kauf von mehr als 50,01 % der Aktien vonSES-imagotag für 30 Euro/Aktie über ihr untergeordnetes UnternehmenBOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Limited (SPV). Bislang verwalteteSPV 79,94 % der ausstehenden Aktien von SES-imagotag.Thierry Gadou, Vorsitzender & Geschäftsführer von SES-imagotag,legte vor kurzem den Fünfjahresplan des Unternehmens mit dem TitelVUSION 2022 vor. Diese sieht eine Stärkung von SES-imagotags Positionals Marktführer im Einzelhandel vor.In Paris fand zeitgleich die Viva Technology statt - eine dereinflussreichsten Messen der Welt für Wissenschaft und Technik. Aufdieser Messe präsentierten BOE und das TochterunternehmenSES-imagotag IoT-basierte intelligente Einzelhandelslösungen, diedigitale Kennzeichnungen, intelligente Displays, Sensoren, ComputerVision und Big-Data-Analysen verbinden, dem Hauptmotor dieserIoT-Revolution im Einzelhandel.Speziell die Plattform VUSION Retail IoT Cloud bietetEinzelhändlern eine einzigartige Auswahl an Funktionen für mehrEffektivität und ein besseres Kundenerlebnis im Ladengeschäft. Vonbesonderem Vorteil sind hier die erweiterten Big-Data-Analysen,Analysen zur Verbraucherbeteiligung, intelligente Regalanalysen undDatenanalysen. Des Weiteren stellte BOE eine Reihe innovativerProdukte vor, u. a. einen Saftautomaten mit Selbstbedienungsfunktionund durchsichtigem Design, 4K/8K UHD Displays, einem flexiblenAMOLED-Display und BOE iGallery.Yao Xiangjun, Executive Vice-President und Co-COO von BOE, sagthierzu: "BOE konzentriert sich auf Anwendungen in segmentiertenMärkten, die Vorteile im Display, bei KI und Sensortechnikmitsichbringen. IoT-basierte intelligente Einzelhandelslösungensollen Schmerzpunkte von Einzelhändlern und Verbrauchern angehen,indem sie die operative Effizienz verbessern und eine nahtloseOnline- und Offline-Konvergenz erzielen."Logo:https://mma.prnewswire.com/media/685578/BOE_Technology_Group_Logo.jpgPressekontakt:Sabrina Wangwangxuedong@boe.com.cn+86-10-6096-5384Original-Content von: BOE Technology Group Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell