BOE IPC 2017 in Wuhan, Kollaboration mit Industriepartnern an IoT 1.0-Ökosystem

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Die BOE Innovation PartnerConference (BOE IPC·2017) nahm am 14. November in Wuhan (China) ihrenAuftakt. Organisiert wird sie von BOE, ein Weltmarktführer in derHalbleiter-Display-Branche und Anbieter von Technologien, Produktenund Dienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT). DerIoT-Spezialist BOE entwickelt intelligente Schnittstellenprodukte undbietet professionelle Dienstleistungen für Informationsinteraktionund menschliche Gesundheit. Das Unternehmen hat sich strategisch vollund ganz auf den IoT-Trend ausgerichtet und die Markthürden und-chancen bei Anzeigegeräten, Smart-Systemen, Gesundheitsleistungenund Sensoren im IoT-Zeitalter diskutiert. Zudem ging es um dieErrichtung eines IoT-Ökosystems gemeinsam mit allen Partnern.Wang Dongsheng, Gründer und Chairman von BOE, bezeichnete inseiner Grundsatzrede "IoT 1.0: Kollaboration und Win-Win" diekünstliche Intelligenz (KI) als die entscheidende Impulstechnologiefür die vierte industrielle Revolution mit breitem Einfluss auf dieEntwicklung von IoT- und Gentechnik. Die Grundlagenphase bei derKI-Entwicklung wird auf 1950 bis 2015 gelegt. Die Phase der ANI(Artificial Narrow Intelligence), die der IoT 1.0-Phase mitintelligenter One-to-One- und One-to-Many-Konnektivität entspricht,wird auf 2016-2030 gelegt. 2030-2045 soll schließlich die Phase derAGI (Artificial General Intelligence) folgen, die der IoT 2.0-Phasemit intelligenter Many-to-Many-Konnektivität entspricht, wasbedeutet, dass alles intelligent vernetzt ist. Nach 2045 mit Eintrittin das Zeitalter der ASI (Artificial Super Intelligence) könnte IoTin die Phase 3.0 übergehen.Auf der BOE IPC 2017 gab es Grundsatzreden von Kevin Ashton,Gründungsvater des IoT, und Preston W. Estep, Biowissenschaftler undGenetiker, mit der Überschrift "Die Zukunft des Internet der Dinge inEinzelhandel und Gesundheitswesen" und "Genomentschlüsselung undGentechnik beim Menschen für eine nachhaltige Zukunft". Chen Yanshun,CEO von BOE, erläuterte BOEs IoT-Strategie. Sitzungen gab es auch zuAnzeigegeräten, Smart-Systemen, Gesundheitsleistungen und Sensoren,wo Experten, Gelehrte und Führungskräfte aus der Wirtschaft ausentsprechenden Branchen die aktuelle Situation allerIoT-Marktsegmente sowie Hürden und Chancen diskutierten.Die 2016 ins Leben gerufene BOE IPC ist zu einem Barometer derEntwicklungen in der weltweiten IoT-Branche geworden. Im vergangenenJahr hat BOE seine strategische Ausrichtung im IoT-Bereichintensiviert. Unter anderem gab es die folgenden kollaborativenProjekte: intelligentes, interaktives Shopping-Terminal mit Intel,8K+5G-Modell mit Huawei, brandneue IoT-Schnittstellenlösungen mitChina Mobile, "China's Silicon Valley for Medical Professionals" mitBeihang University und neues Einzelhandels-Ökosystem mit Alibaba. BOEvollzieht einen raschen Wandel hin zu einem IoT-Unternehmen, dasintelligente Schnittstellenprodukte und professionelleDienstleistungen für Informationsinteraktion und menschlicheGesundheit bietet. Auf der BOE IPC 2017 hat BOE mit Alibaba und SAPeinen strategischen Kooperationsvertrag zur Errichtung eines neuenEinzelhandels-Ökosystems unterzeichnet. Damit unterstreicht BOE seineVerpflichtung zur vollständigen Öffnung seiner Anwendungs- undTechnologieplattformen.Im Zeitalter von IoT 1.0 wird BOE seine Technologie- undAnwendungsplattformen weiter öffnen, um durch ICPST (Integration ofChips, Panels, Software and Things) einen Mehrwert zu schaffen. DasUnternehmen will Anzeige-, Sensor- und Big-Data-Technologien fürAnbieter von Anzeige- und Sensorgeräten, Smart-Systemen undGesundheitsleistungen liefern und gemeinsam mit seinen Partnern ausdem Computer-, Speicher-, Sensor- und anderen Segmenten derChipindustrie und Anbietern von Software und Inhalten, funktionellenGeräten und alle anderen Branchen innovative Lösungen entwickeln, umgemeinsam neue Marktchancen zu nutzen und im IoT-Zeitalter einenMehrwert bereitzustellen.