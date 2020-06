BOC Group veröffentlicht ADOIT 11.0 - Neue Maßstäbe für Ihr EAM-Erlebnis

Berlin, Wien und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) - - Das revolutionäre ArchiMate Lite, Validierungsüberprüfungen für Relationen, ein neues Interface für das "Gestalten und Dokumentieren" und vieles mehr, verbessern das EAM-Erlebnis für die Nutzer nachhaltigDie BOC Group (https://www.boc-group.com/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRele ase&utm_campaign=ADOIT_11.0&utm_content=whatsnew) verkündet heute das Release der neuesten Version von ADOIT (https://discover.boc-group.com/de/whats-new-in-a doit?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_11.0&utm_conte nt=whatsnew) , mit Verbesserungen in puncto Funktionalität, Leistungsfähigkeit und Design. ADOIT 11.0 bietet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Erstellung von Relationen, der einfacheren Modellierung und der schnellen Erledigung von Aufgaben. Darüber hinaus setzt ADOIT erneut neue Maßstäbe bei der Benutzerfreundlichkeit und ist somit sowohl für Einsteiger als auch EAM-Profis perfekt geeignet."ADOIT verändert die Art und Weise, wie im EAM gearbeitet wird und ermöglicht die Erstellung eines digitalen Abbildes ("Digital Twin") eines jeden Unternehmens. Mit ADOIT 11.0 gehen wir noch einen Schritt weiter, und bieten dank der Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit der EAM-Suite neue Möglichkeiten. ", so Christoph Moser, ADOIT Produktmanager. "ADOIT 11.0 bietet spannende, neue Funktionen, wie ArchiMate Lite, das die Modellierung mit ArchiMate einfacher und leichter gestaltet, Validierungsüberprüfungen für Relationen, die Genauigkeit und Konsistenz in der Architekturdokumentation gewährleisten, und ein neues Erscheinungsbild für das Szenario "Gestalten & Dokumentieren", das die Übersichtlichkeit und Klarheit von ADOIT unterstreicht und dabei gleichzeitig kompromisslose Leistung bietet."Die oben genannten Funktionen machen ADOIT 11.0 zu einem immens leistungsstarken Tool, das perfekt ausgestattet ist, um alle EAM-Anforderungen zu erfüllen. Dazu tragen auch zusätzliche Funktionen ihren Teil bei, wie z.B. die Möglichkeit der Veröffentlichung von Suchanfragen für eine verbesserte Zusammenarbeit im Unternehmen.Einen detaillierten Einblick in die Neuerungen erhalten Sie auf der Website der BOC Group (https://discover.boc-group.com/de/whats-new-in-adoit?utm_source=Cisio n&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_11.0&utm_content=whatsnew) .Die BOC Group empfiehlt allen Interessierten, sich für die kostenlose Testversion (https://www.boc-group.com/de/adoit/get-started/?utm_source=Cision&u tm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_11.0&utm_content=free_trial_de#pricing ) zu registrieren und die Leistungsfähigkeit von ADOIT hautnah zu erleben.Über BOC GroupBOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.Zu den Kunden, die weltweit auf ADOIT vertrauen, zählen unter anderem Allianz, PostFinance, Raiffeisen Bank, Vienna International Airport und Volksbank Wien.Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094508/BOC_Logo.jpgKontakte BOC Österreich Mag. Gerhard Schweng Market Development Manager +43-1-905 10 81-0 gerhard.schweng@boc-group.comoderBOC Deutschland Anna Mohn Leiterin Marketing und Kommunikation +49-(0)30-2269-2510 anna.mohn@boc-de.comoderBOC Schweiz Giovanni Rotondaro Business Development Manager +41-52-26 03 75-0 giovanni.rotondaro@boc-ch.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141722/4624691 OTS: BOC Products & Services AGOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuell