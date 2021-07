BOC Group verbessert das ADONIS-Erlebnis mit ADONIS 12.0

Wien, Berlin and Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) - Mit einer Auswahl an kundenorientierten Updates - von neuen Insights Dashboards und Verbesserungen des Release Workflows bis hin zu konsolidierten Support-Ressourcen - zur weiteren Erleichterung der täglichen Arbeit und für ein reibungsloseres GPM-ErlebnisBOC Group (https://www.boc-group.com/de/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADONIS_12.0) hat heute ADONIS 12.0 (https://www.boc-group.com/de/adonis/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADONIS_12.0&utm_term=whats_new) mit neuen Funktionen vorgestellt, die die einzigartigen Fähigkeiten der Software nutzen und sie im täglichen Gebrauch noch effizienter machen. ADONIS 12.0 verbessert einige der grundlegenden Aktivitäten, die die Nutzer:innen bei ihrer täglichen Arbeit ausführen. Z.B. wie sie auf wichtige Asset-Informationen zugreifen, Geschäftsprozesse durch Freigabezyklen bringen und Unterstützung für ihre Aufgaben finden. Inspiriert von der Art und Weise, wie Anwender ADONIS für ihre Transformationsinitiativen nutzen, fügt die neueste Version stark nachgefragte Funktionen hinzu, die die Leistung und die Handhabung der Tools verbessern."Wir freuen uns, mit ADONIS 12.0 auf der ausgeprägten neuen Erfahrung aufzubauen, die wir kürzlich in ADONIS eingeführt haben, und neue Funktionen zu liefern, die den Nutzer:innen helfen, ihre Effizienz zu steigern, mehr Transparenz über ihr GPM zu erhalten und das Beste aus dem Tool herauszuholen", sagt Tobias Rausch, ADONIS Product Manager."Mit einer großartigen Mischung aus innovativen Funktionen und Updates, die sich unsere Anwender von ADONIS gewünscht haben, treibt die Version 12.0 die Benutzerfreundlichkeit und Produktivität weiter voran und trägt letztlich zu einem müheloseren GPM-Erlebnis bei - für Einsteiger und ADONIS-Profis gleichermaßen."Darüber hinaus bietet das neue Release eine Reihe weiterer Neuerungen, wie z.B. den neuen (Early Access) ADONIS-Bot, der den Nutzer:innen der Starter Edition hilft, schnell die gesuchten Inhalte zu finden oder auf die benötigten Supportmaterialien zuzugreifen.Ein detaillierter Einblick in das neue Release ist auf der Website der BOC Group (https://www.boc-group.com/de/adonis/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADONIS_12.0&utm_term=whats_new)verfügbar.BOC Group ermutigt alle Interessent:innen, das neue ADONIS mit der kostenlosen ADONIS:Community Edition (https://www.boc-group.com/de/adonis/get-started/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADONIS_12.0&utm_term=free_trial) auszuprobieren und die neuesten Updates aus erster Hand zu erleben.Über BOC GroupBOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.Zu den Kunden, die weltweit auf ADONIS vertrauen, zählen unter anderem Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe und Telefonica.Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.Pressekontakt:KontakteBOC ÖsterreichMag. Gerhard SchwengMarket Development Manager+43-1-905 10 81-0gerhard.schweng@boc-group.comoderBOC DeutschlandAlexander KlähnSales Manager+49-(0)30-2269-2523alexander.klaehn@boc-de.comoderBOC SchweizGiovanni RotondaroBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0giovanni.rotondaro@boc-ch.comLogo- https://mma.prnewswire.com/media/1560841/BOC_Logo.jpgOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuell