BOC Group bringt schlanke Unternehmensarchitekturen in Griffweite mit ADOIT 13.0

Wien, Österreich, Berlin, und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) - Mit einer Reihe stark nachgefragter Neuerungen - darunter erweiterte Insights Dashboards, das neue Support Center und vieles mehr - helfen wir unseren Anwender:innen, intelligenter zu arbeiten, wichtige Aspekte ihrer Architektur schneller zu erfassen und ihr volles Transformationspotenzial auszuschöpfenBOC Group (https://www.boc-group.com/de/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_13.0&utm_term=whats_new) hat heute die Veröffentlichung der neuesten Version ihrer Unternehmensarchitekturmanagement-Plattform bekannt gegeben: ADOIT 13.0 (https://www.boc-group.com/de/adoit/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADOIT_13.0&utm_term=whats_new). Die neueste Version macht ADOIT noch intelligenter und praktischer. ADOIT 13.0 wurde auf Basis des Feedbacks von Anwendern entwickelt und enthält Verbesserungen, die die Leistung steigern und die tägliche Nutzung des Tools weiter vereinfachen. Spezieller Fokus liegt auf den Bereichen User-Onboarding, Asset Insight Dashboards und Verfolgung von Transformationsfortschritten."ADOIT 13.0 erweitert das neue Lean EA ADOIT-Erlebnis und macht es noch lebendiger, indem es den Anwender:innen ermöglicht, ihre geschäftsergebnis-orientierten Architekturen noch schneller umzusetzen; durch einfachere Handhabung des Tools, umfassende Architektureinblicke und ein bemerkenswert flexibles und gut vernetztes EA-Ökosystem", so Christoph Moser, ADOIT Produktmanager."Wir haben uns auf die Rückmeldungen unserer Nutzer:innen verlassen und freuen uns darauf, ADOIT noch weiter zu verbessern. Unser Ziel ist es, ADOIT so zu gestalten, dass es für unsere Benutzer:innen noch wertvoller und ansprechender wird, sodass sie letztendlich ihre Transformationsziele schneller erreichen".Ein detaillierter Einblick in die neueste Version ist auf der Website der BOC Group (https://www.boc-group.com/de/adoit/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADOIT_13.0&utm_term=whats_new) verfügbar.Die BOC Group ermutigt alle Interessenten, ADOIT 13.0 mit der kostenlosen ADOIT:Community Edition (https://www.boc-group.com/de/adoit/get-started/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADOIT_13.0&utm_term=free_trial) auszuprobieren und sich selbst von den jüngsten Verbesserungen zu überzeugen.Über BOC GroupBOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.Zu den Kunden, die weltweit auf ADOIT vertrauen, zählen unter anderem Allianz, PostFinance, Raiffeisen Bank, Vienna International Airport und Volksbank Wien.Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560841/BOC_Logo.jpgPressekontakt:BOC ÖsterreichMag. Gerhard SchwengMarket Development Manager+43-1-905 10 81-0gerhard.schweng@boc-group.comoderBOC DeutschlandAlexander KlähnSales Manager+49-(0)30-2269-2523alexander.klaehn@boc-de.comoderBOC SchweizSandro GerussiBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0sandro.gerussi@boc-ch.comOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuell