BNY Mellon Aktie: Sie investiert nun auch in Kryptowährungen!

Bank of New York Mellon (NYSE:BK), eine der größten Depotbanken der Welt, hat in den Kryptowährungs-Depotanbieter Fireblocks investiert. Diestrategische Investition war Teil einer Serie-C-Finanzierung in Höhe von 133 Millionen US-Dollar, die von Coatue, Ribbit und Stripes geleitet wurde. “Engineering wird ein großer Teil unserer Ausgaben”, sagte Fireblocks’ CEO und Mitbegründer Michael Shaulov zu Forbes und erklärte, wie das eingeworbene Kapital genutzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



