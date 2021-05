BNY Mellon Aktie: Mellon sagt, dass die Fondsperformance dadurch beeinträchtigt wird!

Der Wall-Street-Bankenriese Bank of New York Mellon Corp (NYSE:BK) sagte, dass die Performance eines seiner börsengehandelten Fonds durch sein mangelndes Engagement in Krypto-Aktien erheblich beeinträchtigt wurde.

Was geschah

In einem aktuellen SEC-Filing sagte die Bank, dass der BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (MUTF:DSCVX) besser hätte abschneiden können, wenn er in eine bestimmte Bitcoin-Aktie investiert hätte.

„Die Fonds-Performance wurde auch durch die Entscheidung beeinträchtigt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung