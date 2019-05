BNP Paribas verdient dank Anteilsverkauf in Indien deutlich mehr

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat im ersten Quartal von einem Verkauf von Anteilen an einer indischen Versicherung profitiert.



Zudem konnte die Bank die Erträge im operativen Geschäft steigern. So wurden die höhere Vorsorge für Kreditausfälle, Investitionen in Wachstum und Abschreibungen mehr als kompensiert. Der Gewinn zog um 22 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro an, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Erträge legten um etwas mehr als drei Prozent auf 11,14 Milliarden Euro zu.

Damit übertraf die BNP die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten bei den Erträgen. Beim Gewinn hatten die Analysten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der Verkauf von 14,3 Prozent an der SBI Life in Indien trieb das Ergebnis um 838 Millionen Euro nach oben./zb/fba