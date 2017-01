BNP Paribas Stiftung fördert Projekt ComIn von Handicap International: Hilfe für Flüchtlinge mit Behinderung in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

München (ots) - Flüchtlinge benötigen vielfältige Hilfe, um sichin die deutsche Gesellschaft integrieren zu können, insbesondere beimThema Ausbildung und Berufseinstieg. Vor einer doppeltenHerausforderung stehen Flüchtlinge mit Behinderung. Diesen Menschenwidmet sich das Projekt ComIn von Handicap International. Das Projektder weltweit aktiven humanitären Hilfsorganisation bietetverschiedene Wege an, um die Einbindung von Flüchtlingen mitBehinderung im gesellschaftlichen Alltag in Deutschland zu fördern.Die BNP Paribas Stiftung unterstützt das Projekt ComIn mit einerSpende in Höhe von 20.000 Euro. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt,insbesondere junge Menschen, die in ihrer Biografie auf Grenzen oderHürden stoßen, mit unserer Stiftung zu fördern", sagt Astrid Schülke,Vorstand der BNP Paribas Stiftung. "Flüchtlinge mit Behinderungstoßen in mehrfacher Hinsicht auf Barrieren. Deshalb freuen wir uns,einen Beitrag dazu leisten zu können, dass diese Menschen ein gutesLebensumfeld in Deutschland vorfinden, und ihre Chance aufIntegration durch gezielte Förderung und Inklusion deutlichverbessert wird."Das Projekt ComIn bietet in München ein mobiles Beratungs- undUnterstützungsangebot für Flüchtlinge mit Behinderungen oderchronische Erkrankungen. Das Projekt kümmert sich dabei unter anderemum Probleme bei der Unterbringung, die Versorgung mit Hilfsmitteln,das Erlernen der deutschen Sprache, Ausbildungs- undArbeitsplatzfindung sowie Mobilitätsförderung. Das Angebot soll innaher Zukunft auch auf andere Städte ausgedehnt werden."Immer noch werden Flüchtlinge mit Behinderungen oder chronischenErkrankungen in Deutschland unzureichend oder erst sehr spätbedarfsgerecht versorgt", sagt Ricarda Wank, Leiterin des ProjektsComIn von Handicap International. "Die Förderung durch die BNPParibas Stiftung hilft uns, die Betroffenen besser in dieGesellschaft integrieren zu können."Zu Handicap International:Handicap International ist eine unabhängige gemeinnützigeOrganisation, die in Situationen von Armut und sozialer Ausgrenzung,von Konflikten und Katastrophen interveniert. Sie unterstütztMenschen mit Behinderung und andere besonders hilfsbedürftigeMenschen, damit ihre grundlegenden Bedürfnisse gedeckt werden, sichihre Lebensbedingungen verbessern und ihre Grundrechte besserrespektiert werden. Insgesamt ist die Organisation in ca. 60 Ländernaktiv. Handicap International ist eines der sechs Gründungsmitgliederder Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat, und aktives Mitglied derinternationalen Koalition gegen Streubomben (CMC). 2011 wurdeHandicap International mit dem Conrad N. Hilton Humanitarian Prizeausgezeichnet. www.handicap-international.deZur BNP Paribas Stiftung:Die BNP Paribas Stiftung wurde 2015 gegründet. Sie unterstütztProjekte in Deutschland in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur.Dabei fördert sie insbesondere Kinder und junge Menschen, die inihrer persönlichen Biografie Hürden und Grenzen überwinden müssen -beispielsweise aufgrund einer sozialen Benachteiligung, einerBehinderung oder aufgrund eines Migrations- oderFlüchtlingshintergrunds. Weitere Informationen zur BNP ParibasStiftung gibt es unterhttp://www.bnpparibas.de/de/verantwortung/bnp-paribas-stiftung/Pressekontakt:Information:Dr. Eva Maria Fischer, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,089/54 76 06 13, efischer@handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell