BNP Paribas Real Estate veröffentlicht branchenweit 1. Studie zu Passantenfrequenzen in Europa - diese Einkaufsstraßen sind Kundenmagnete (FOTO)

Paris (ots) -BNP Paribas Real Estate hat die wichtigsten Haupteinkaufsstraßenin 23 europäischen Städten analysiert und die Resultate in derbranchenweit ersten europäischen Studie zur Passantenfrequenzzusammengefasst. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:Großbritannien, Deutschland, Spanien und Frankreich liefern sichein heißes Rennen um die Top-5-Platzierungen der 30 belebtestenKonsumlagen in Europa:- Auf Platz eins liegt die Oxford Street in London mit einemRekordwert von 13.560 Passanten pro Stunde- Die Studie verdeutlicht die Stärke der wichtigsten Großstädte inDeutschland: München (Kaufingerstraße, Platz 2) und Frankfurt(Zeil, Platz 4) sind beide unter den Top 5- Insgesamt haben es gleich fünf spanische Einkaufsstraßen in dieTop 10 geschafft, unter anderem Madrid (Calle de Preciados, 3.Platz) und Barcelona (Passeig de Gracia, 6. Platz)- Die Champs Elysées in Paris komplettiert mit 10.300 Passantenpro Stunde das FührungsquintettMit Blick auf die 20 wichtigsten Luxus-Einkaufsstraßen wurden diefünf besten Ergebnisse in Frankreich, Spanien, Großbritannien undDänemark erzielt:- Bei diesen Einkaufsstraßen handelt es sich um hochwertigeShoppingmeilen mit einem hohen Anteil an Luxusanbietern, dieinsbesondere bei Touristen beliebt sind- Im Luxussegment führt Italien mit der Via Condotti (Rom)Passantenfrequenz in den wichtigsten europäischen KonsumlagenDie Studie zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen derPassantenfrequenz und der Anzahl der Top-Lagen in der City deruntersuchten Städte gibt: In Städten mit einem einzigenEinzelhandelskern, der aus zwei bis drei Haupteinkaufsstraßenbesteht, werden die höchsten Kundenzahlen verzeichnet, da sich dasKundenpotenzial hier nur auf wenige Flaniermeilen fokussiert (etwa inMünchen, Dublin, Prag, Zürich sowie den skandinavischen Städten).Dagegen gibt es in Metropolen wie London, Berlin und Paris aufgrundihrer großen Einzugsgebiete nicht nur einen einzelnenEinzelhandelskern, sondern viele verschiedene Shopping-Quartiere. Aufihren zwei renommiertesten und beliebtesten Einkaufsstraßenverzeichnen sie daher Rekordzahlen, wogegen in den restlichenEinzelhandelslagen eine moderatere Passantenfrequenz verbucht wird.Verkehrsknotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs und Maßnahmenzur Stadterneuerung nehmen für die Passantenfrequenz eineSchlüsselrolle ein. So profitieren Haupteinkaufsstraßen in der Nähesolcher Verkehrsknotenpunkte, etwa in Oslo und Helsinki, von denPassantenströmen. Die Revitalisierung der Innenstädte führt nicht nurzu einem schöneren Einkaufserlebnis, sondern zieht auch neue Brandsund Investoren an, wodurch die Vielfalt des Einzelhandelsangebotsverbessert wird. Dies zeigte sich in jüngster Vergangenheit inWarschau, Wien und Lissabon. Die Ansiedlung neuer Retail-Konzepte,die sich in der Stadt beziehungsweise in dem jeweiligen Landetablieren wollen, wirkt sich positiv auf die Zahl der potenziellenKunden aus. In machen Städten wie beispielsweise in Amsterdam konntedadurch sogar ein Wandel in der Einzelhandelslandschaft beobachtetwerden.Die Rolle des TourismusNeben den wichtigsten Metropolregionen wartete auch eine Reihekleinerer Städte mit beeindruckenden Zahlen auf: Wien, Dublin, Zürichund Stockholm finden sich unter den 20 wichtigsten europäischenKonsumlagen. Der Tourismus hat eine große Bedeutung für diewirtschaftliche und kulturelle Attraktivität dieser Städte. Diesunterstreicht beispielsweise die Tatsache, dass diePassantenfrequenzdaten im Juni erhoben wurden, wenn die meistenTouristen unterwegs sind und es in den skandinavischen Städten sehrlange hell ist. Bei den wichtigsten reinen Luxuslagen zieht die ViaCondotti in Rom, die auf die Spanische Treppe zuläuft, mit 6.545Shoppern die meisten Besucher an.Über die Studie - MethodikDiese in der Branche bisher einzigartige Studie wurde von dennationalen Research-Teams von BNP Paribas Real Estate durchgeführt.Die Daten wurden alle am Samstag, den 10. Juni 2017, zwischen 14 und16 Uhr beziehungsweise zu den jeweiligen Stoßzeiten erhoben. Dabeiwurden die kulturellen Einkaufsgewohnheiten in den jeweiligen Städtenberücksichtigt. Die Einkaufsstraßen jeder Stadt wurden dabei in dieLagequalitäten "Konsum", "Premium" und "Luxus" eingeteilt. Es wurdeje nach Größe und Einwohnerzahl zwischen drei und zehn Straßenausgewählt. Die untersuchten Städte: Amsterdam, Athen, Barcelona,Berlin, Brüssel, Budapest, Kopenhagen, Dublin, Frankfurt, Helsinki,Lissabon, London, Madrid, Mailand, München, Oslo, Paris, Prag, Rom,Stockholm, Wien, Warschau und Zürich.