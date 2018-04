BNP Paribas Real Estate erstellt erstmals Branchen-Cluster für München: Wo sind die Branchen-Hotspots?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Frankfurt/Main (ots) - BNP Paribas Real Estate hat erstmals eineAuswertung aufgestellt, aus der die Vermietungen an einzelne Branchenim Münchener Marktgebiet in den vergangenen zehn Jahren hervorgeht.Der Anlass: Nach Eindruck vieler Markteilnehmer scheint es in derbayerischen Landeshauptstadt keine klare räumliche Fokussierung dereinzelnen Branchen auf bestimmte Stadtviertel zu geben (wie eintypisches Bankenviertel in Frankfurt oder ein Medienquartier inKöln). Für die Analyse zog BNP Paribas Real Estate dieGesamtvermietungsleistung der wichtigsten Branchen von Januar 2007bis Dezember 2017 heran und verortete sie kartographisch. DasErgebnis: Neben dem Fokus auf besonders begehrte Bürolagen isttatsächlich eine gewisse Segmentierung der Branchen-Nachfragefestzustellen.Als dynamischer, wirtschafts- und strukturstarker Standort istMünchen attraktiv für Unternehmen unterschiedlicher Branchen: Beraterund Finanzdienstleister, Firmen aus dem Bereich Informations- undKommunikationstechnologien (IuK), Industrie- und Bauunternehmen sowieKreative. Hier verwundert es nicht, dass der MünchenerBürovermietungsmarkt in der Langzeitperspektive bundesweit mit diehöchsten Flächenumsätze aufweist. Dabei werden je nach Nutzergruppeunterschiedliche Lagen bevorzugt, um neue Büroflächen anzumieten, sodie Analyse von BNP Paribas Real Estate. So genießen zum Beispiel dievergleichsweise neuen Büro-Hotspots Arnulfpark, Parkstadt Schwabingund Hirschgarten zunehmende Beliebtheit. Hierbei ist jedoch spannendzu beobachten, wo sich dann wiederum einzelne Branchen bevorzugtansiedeln.Berater und Finanzdienstleister: Innenstadt und westlicherCityrandUnternehmen aus der Beratungs- und Finanzdienstleistungsbranchekonzentrieren sich besonders stark auf die Innenstadt und denwestlichen Cityrand, inklusive Arnulfpark. Ein klassischerVermietungsfokus liegt auf Standorten am Altstadtring. Insgesamt isteine deutliche Clusterung innerhalb des Mittleren Rings abzulesen.Außerhalb beziehungsweise im Randbereich dieser Zone sind unteranderem die Messestadt Riem, die Parkstadt Schwabing, derArabellapark sowie die Entwicklungsachse nach Pasing von Bedeutung.Aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Flächen in der City isttendenziell ein zunehmendes Ausweichen auf Stadtteillagen zuerwarten.IuK-Branche: Cluster im WestendDie Ergebnisse für die Branche Informations- undKommunikationstechnologien zeigen eine größere räumliche Streuung undeine deutlich geringere Konzentration auf die City. Die Vermietungender vergangenen zehn Jahre führten insbesondere zu einem Cluster imWestend, mit dem Gewerbeband Elsenheimer Straße/Barthstraße bis zumHauptbahnhof im Osten. Als neues Zentrum der Branche könnte sich dieParkstadt Schwabing etablieren, wo in der jüngeren Vergangenheit IBMund Microsoft großflächig angemietet haben. WeitereKristallisationspunkte werden in Obersendling, Ramersdorf sowie ineinzelnen Umlandgemeinden wie Ismaning, Aschheim-Dornach,Unterhaching oder Unterschleißheim sichtbar.Automotive, Industrie- und Bauunternehmen zieht es eher in denNordenBei den Verwaltungen von Industrie- und Bauunternehmen ist einFokus entlang des Gewerbebandes im Norden Münchens, von Moosach imWesten über den Frankfurter Ring bis Freimann zu beobachten.Wichtigster Nutzer ist hier unter anderem BMW. Die ParkstadtSchwabing in der Nachbarschaft ist ein gesuchter Standort fürCorporates wie Osram. Weiterhin zeigt sich in Giesing um dieSt.-Martin-Straße, in Obersendling und in den peripheren LagenAschheim, Unterschleißheim oder Garching eine Häufung.Werksviertel am Ostbahnhof besonders für Branche Medien undWerbung attraktivFür die Kreativbranche (Medien und Werbung) spielen bei der Suchenach geeigneten Büroflächen besonders urbane, sich entwickelndeStadtteillagen eine wichtige Rolle - allen voran der BereichWerksviertel-Ostbahnhof. Solche Quartiere sind quirlig undauthentisch für die Branche.Insgesamt zeigt sich, dass räumliche Nachfrageprofile durchaus vonder Entwicklung attraktiver neuer Angebote beeinflusst werden. Sohaben beispielsweise der Arnulfpark oder die Parkstadt Schwabingerhebliche Vermietungsanteile unterschiedlicher Branchen in denvergangenen zehn Jahren abgeschöpft. Auf der anderen Seite zeigt sichaber auch, dass branchenbezogene Lagepräferenzen im Stadtgebietvorherrschen und Unternehmen Cluster suchen. Diese derzeitigenPräferenzen sind jedoch dynamisch, da je nach Entwicklung einzelnerStandorte und attraktiver Neuangebote in den kommenden Jahren eineVerschiebung der Segmentierungen möglich ist.Pressekontakt:Chantal SchaumHead of Public RelationsBNP Paribas Real Estate Holding GmbHGoetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am MainTelefon: +49-(0)69-298 99-948Mobil: +49-(0)174-9038577Telefax: +49-(0)69-298 99-950E-Mail: chantal.schaum@bnpparibas.comwww.realestate.bnpparibas.deOriginal-Content von: BNP Paribas Real Estate, übermittelt durch news aktuell