BNP Paribas Real Estate entscheidet sich für Yardi für die Niederlande

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Eines der am schnellsten wachsenden Immobilienunternehmen Europaswird eine vollständig vernetzte, cloudbasierte Softwarelösung zurVerwaltung von gewerblichen Immobilien nutzenBNP Paribas Real Estate Property Management hat Yardi®(https://www.yardi.com/eu/?utm_source=press_release&utm_campaign=BNP)als Technologiepartner ausgewählt, um cloudbasierte Softwarelösungenfür die Anlagen- und Immobilienverwaltung für Kunden in denNiederlanden anzubieten.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg )BNP Paribas Real Estate hat sich für eine Reihe von Lösungenentschieden, die ihren Anforderungen im BereichAnlagendienstleistungen entsprechen. Diese Lösungen konsolidierennicht nur die Leistungsfähigkeit der Portfoliodaten, sondern tragenauch dazu bei, den Service für Eigentümer und Investoren zuverbessern, die Transparenz zu erhöhen, die Berichterstattung zuverbessern und die Prozesse und Betriebskosten zu rationalisieren.Yardi wird das Fundament für die Dienstleistungen von BNP ParibasReal Estate Property Management sein, die innerhalb von BNP ParibasNetherlands als unabhängiger Geschäftsbereich fürHigh-End-Immobilienverwaltungsdienste tätig ist. Das für dieImmobilienverwaltung zuständige Team verfügt über umfangreiche undfundierte Markt- und Anlagenkenntnisse und unterstützt und berät beiden unterschiedlichsten Dienstleistungen in diesem Bereich."Dank Yardi können wir unsere Effizienz und unsere Qualitätsteigern und unser zukünftiges Wachstum verantwortungsvoll sichern",so Michiel Campagne, Director Property Management von BNP ParibasReal Estate Netherlands B.V.Yardi Voyager (https://www.yardi.com/eu/products/yardi-voyager-commercial/?utm_source=press_release&utm_campaign=BNP) wird dasImmobilien- und Finanzmanagement rationalisieren, und Yardi® AdvancedBudgeting & Forecasting (https://www.yardi.com/eu/products/advanced-budgeting-and-forecasting/?utm_source=press_release&utm_campaign=BNP)wird die Messung der Finanzlage automatisieren und flexible Prognosenund Budgets unter Verwendung von Daten aus Voyager ermöglichen. DasUnternehmen wird außerdem COMMERCIALCafé (https://www.yardi.com/eu/products/commercialcafe/?utm_source=press_release&utm_campaign=BNP)integrieren, um Eigentümer zu gewinnen und zu binden sowie dasObjektmarketing zu unterstützen und Eigentümer zu betreuen. YardiInvestment Management (https://www.yardi.com/eu/products/yardi-investment-management/?utm_source=press_release&utm_campaign=BNP) wird dieInvestitionsbuchhaltung, die Performancemessung und dieBerichterstattung an die Anleger automatisieren. Das Unternehmen wirdaußerdem weitere Lösungen einsetzen, darunter Yardi AdvancedMaintenance (https://www.yardi.com/eu/products/yardi-facilities-management/?utm_source=press_release&utm_campaign=BNP), Yardi Job Cost (https://www.yardi.com/eu/products/voyager-for-construction/?utm_source=press_release&utm_campaign=BNP) und Yardi PAYscan (https://www.yardi.com/eu/products/yardi-payscan/?utm_source=press_release&utm_campaign=BNP)."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit BNP Paribas RealEstate", sagte Neal Gemassmer, Vice President of International beiYardi. "Sie sind eine der führenden Immobilienmarken in Europa undwir freuen uns darauf, ihnen eine breite Palette von Lösungenanbieten zu können, mit denen sie viele Aspekte ihresImmobilienlebenszyklus verbessern können."Informationen zu BNP Paribas Real EstateBNP Paribas Real Estate Netherlands ist die niederländischeImmobilientochter von BNP Paribas Real Estate. Das Unternehmen wurdeursprünglich im Jahr 2008 gegründet. Es wurde zunächst als Allianzvon Atisreal (heute BNP Paribas Real Estate) betrieben. Seit Ende2012 ist es als hundertprozentige Niederlassung von BNP Paribas RealEstate tätig. BNP Paribas Real Estate Netherlands ist einFull-Service-Dienstleister, der den gesamten Lebenszyklus vonImmobilieninvestitionen in den Niederlanden und in allenAnlageklassen abdeckt.BNP Paribas Real Estate Netherlands ist im Begriff, sich schnellzu einem der führenden Immobilienberater in den Niederlanden zuentwickeln. Weitere Informationen: realestate.bnpparibas.nl (https://www.realestate.bnpparibas.nl/bnppre/en/what-we-do-p_1607976.html).Informationen zu YardiYardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Vermögens- undImmobilienmanagement-Software für Immobiliengesellschaften jeglicherArten und Größenordnungen. Das 1984 gegründete Unternehmen hat seinenFirmensitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweitvon ihren Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten,Europa und Nordamerika. Weitere Informationen: yardi.com/eu (https://www.yardi.com/eu/?utm_source=press_release&utm_campaign=BNP).Pressekontakt:Martin GednyYardi Systems Inc.+44(0)1908-308400Martin.Gedny@Yardi.comOriginal-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuell