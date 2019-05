BNP Paribas Radio: ruhige DAX-Woche mit Feiertag trotz Fed-Sitzung und Berichtssaison – Händler traden Indizes

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Trends vom Parkett mit Ata Sahin: Mit dem 1. Mai am Mittwoch war die Börsenwoche eher ruhig, wie so oft, wenn ein Feiertag die Woche unterbricht. Die Händler am Parkett handeln in solchen Wochen überwiegend Indizes und weniger Einzeltitel. Und das, obwohl einige Quartalsberichte kamen und vor allem Bayer und VW im Gespräch waren. Außerdem gab es eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung