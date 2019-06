BNP Paribas Radio: Ruhiger DAX vor G20-Gipfel, Traton Börsengang, Gold und Euro oft gehandelt

Die Trends vom Parkett: Die Börse verhält sich eher ruhig vor dem G20-Gipfel an diesem Wochenende. "Aber durch den Börsengang ist hier ein bisschen was los am Parkett." Traton ist nämlich heute an der Börse gestartet. Themen waren außerdem Bayer mit dem Einstieg des Hedgefonds und Daimler mit Gewinnwarnung. Außerdem sprachen alle über die Kryptos Libra und Bitcoin. Neben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >