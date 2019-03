BNP Paribas Radio: 3xB, Brexit, Bayer, BMW und mal wieder Wirecard, Anleger setzten viel auf Short

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Trends vom Parkett mit Ata Sahin: Brexit-Verlängerung bis 22. Mai, "das Thema Brexit interessiert die Anleger nicht mehr". Diese Woche sahen wir die Bayer-Aktie tiefrot – große Glyphosat Abschläge im Kurs. BMW ebenfalls in den Turbulenzen. Die Aktionäre hatten schon wieder 5 % an Vertrauen in die Wirecard Aktie verloren. Bei den Scheinen ist der Trend klar – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio