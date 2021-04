BNP Paribas: Kleiner Treffer – Jetzt kommen die Zahlen auf den Tisch!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Am Montag hatten wir im Express-Service einen Einstiegskurs für BNP Paribas ISIN: FR0000131104 genannt und den Artikel dazu unter folgendem Titel veröffentlicht: „BNP Paribas: Mutige Trader steigen vor Zahlen am 30.04. ein!“ Dieser Kurs wurde am Mittwoch geschafft und am Donnerstag kam der Ausbruch. Damit wurde aus charttechnischer Sicht die seit Anfang März anhaltende Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst und nach dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung