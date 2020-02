BNP Paribas: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

An der Börse EN Paris notiert die Aktie BNP Paribas am 10.02.2020, 13:40 Uhr, mit dem Kurs von 51.66 EUR. Die Aktie der BNP Paribas wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat BNP Paribas auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: BNP Paribas schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,98 % und somit 3,11 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,87 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,11 und liegt mit 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 12,41. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält BNP Paribas auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über BNP Paribas wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält BNP Paribas auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.