BNP Paribas: Höchster Gewinn seit 6 Jahren!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Liebe Leser,

Trotz Niedrigzinsen und politischer Unsicherheiten hat die BNP 2016 den höchsten Gewinn seit 6 Jahren erwirtschaftet. Der Gewinn stieg um 15% auf 7,7 Mrd €. Die Aktionäre wurden mit einer Dividende von 2,70 € je Aktie am guten Abschneiden beteiligt, nach 2,31 € im Vorjahr. Zu dem Gewinnplus trugen die internationalen Finanz-Dienstleistungen wie die Vermögensverwaltung bei, während das heimische Privatkundengeschäft vor allem zum Jahresende hin schwächelte. Zudem profitierte die Bank vom Verkauf von Anteilen am Kreditkartenanbieter Visa.

BNP baut das Firmenkunden-Geschäft und Investmentbanking in Deutschland aus

Trotz eines schwierigen Umfeldes hat die BNP mehr Geschäft gemacht. Konzernweit stiegen die Erträge um 1,1% auf 43,4 Mrd €. Zwischenzeitlich profitierte die Bank vom regen Handel an den Finanzmärkten nach der Brexit-Entscheidung und der US-Präsidentenwahl. Der Konzern ist breit aufgestellt mit einem klassischen Einlagen- und Kreditgeschäft in vielen europäischen Ländern, aber auch einer internationalen Vermögensverwaltung und einem starken Kapitalmarktgeschäft.

In den USA gehört die BancWest aus San Francisco zum Konzern. In Deutschland verschmelzen die Franzosen gerade die zugekaufte Direktbank DAB auf ihre Tochter Consors Bank. Zudem baut BNP das Firmenkunden-Geschäft und Investmentbanking in Deutschland aus. Mit Einsparungen und Investitionen in digitale Technologien will die Bank in den nächsten Jahren dem schwachen Wachstum in den europäischen Kernmärkten sowie den niedrigen Zinsen begegnen. Dadurch soll der Gewinn in den kommenden Jahren steigen.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.