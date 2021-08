BNP Paribas Easy MSCI North America ex C: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Der ETF BNP Paribas Easy MSCI North America ex C läuft unter dem Unternehmen BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU1291104575 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Aus Amerika kommen mit einem Anteil von 94,03 Prozent die prozentual meisten Einzelwerte von BNP Paribas Easy MSCI North America ex C. Bei der Branche liegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung