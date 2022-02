BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCI: In welche Richtung geht es jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Der ETF BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCI läuft unter dem Unternehmen BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU1481201702 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Der ETF hat seit dem 01. Februar 2017 seine Geschäfte aufgenommen und erzielt aktuell ein Gesamtvermögen von 45.403.280,00 Euro. Mit 108,00 Euro beendete BNP Paribas Easy Equity ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung