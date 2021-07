BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCI: Die Ruhe vor dem Sturm?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCI gehört zum Unternehmen BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Anteile des ETF können unter der ISIN: LU1481201702 an der XETRA Börse erworben werden. Seit dem 01. Februar 2017 ist BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCI tätig und besitz mittlerweile ein Gesamtvermögen von 45.403.280,00 Euro. BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCI notierte zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung