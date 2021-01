BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS: Wie lange hält dieser Zustand noch an?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Das Unternehmen BNP Paribas Asset Management Luxembourg, welches hier gefunden werden kann, verwaltet unter anderem den ETF BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS. Unter der ISIN: LU1481201298 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Mit 122,82 Euro beendete BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS den gestrigen Handelstag.

Ist es das Beta Schuld?

Viele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung