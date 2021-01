BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS: Lohnt sich hier ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Das Unternehmen BNP Paribas Asset Management Luxembourg, welches hier gefunden werden kann, verwaltet unter anderem den ETF BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS. Anteile des ETF´s können unter der ISIN: LU1481201371 an der XETRA Börse erworben werden. Der Schlusskurs von BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS lag gestern bei 150,08 Euro.

Chartanalysten überzeugt von des ETF´s

Der ETF ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung