BNP Paribas: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Für die Aktie BNP Paribas aus dem Segment "Diversifizierte Banken" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 07.08.2019, 07:44 Uhr, ein Kurs von 40.46 EUR geführt.

Unsere Analysten haben BNP Paribas nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die BNP Paribas-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu BNP Paribas vor. Alles in allem erhält BNP Paribas eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von BNP Paribas investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,05 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag in Höhe von 4,25 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,07 liegt BNP Paribas unter dem Branchendurchschnitt (45 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 12,75 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.