BNP Paribas Aktie: Transformationsplan soll Einsparungen erreichen

Die im deutschen Firmenkundengeschäft sehr aktive BNP Paribas ist 2017 mit dem widrigen Marktumfeld gut zurechtgekommen. Die BNP profitierte von den Zuwächsen in den Sparten Corporate- und Institutional Banking CIB (+15% EBT) und International Financial Services (+18% EBT) sowie von rückläufigen Risikokosten (-11%). Allerdings hat das CIB in der zweiten Jahreshälfte unter niedrigerer Kundenaktivität und geringer Volatilität gelitten.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.