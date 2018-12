BNP Paribas Aktie: BNP will die Einnahmen bis zum Jahr 2020 kräftig ausbauen

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

BNP Paribas hat ihren Gewinn im 3. Quartal trotz rückläufiger operativer Ergebnisse gesteigert. Dazu trugen geringere Steuerbelastungen und ein Kapitalgewinn aus dem Verkauf von 30,3% an der hawaiianischen Bank First Hawaiian bei. Der Gewinn stieg um rund 4% auf 2,1 Mrd €. Die Einnahmen gingen jedoch um 0,4% auf 10,4 Mrd € zurück. In der Unternehmens- und Investmentbank fielen die Einnahmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.