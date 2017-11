BNP Call Apple: Wie funktioniert dieser Optionsschein?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Anleger, die an einen weiteren Höhenflug der Apple-Aktie glauben, könnten über einen Kauf des Optionsscheins BNP/Call/Apple Inc/148/0,1/15.06.18 nachdenken. Der Call Optionsschein ermöglicht es Anlegern, überproportional an der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes, der Apple-Aktie, zu partizipieren. Mit einem nominellen Hebel von 5,618 und einem Delta von 0,812 errechnet sich ein effektiver Hebel (Leverage/Omega) von 4,562. Wenn der Basistitel also um 1 % steigt, erhöht sich der Wert der Call Option um 4,562 %. Verluste werden aber gleichermaßen gehebelt, sodass auch hier ein überproportionales Verlustrisiko besteht. Der Basispreis der Call Option liegt bei 148 Dollar: Sollte der Basiswert am Bewertungsstichtag (15.06.2018) unterhalb dieser Schwelle notieren und Anleger ihre Call Optionen nicht vorher ausgeübt haben, würde ein Totalverlust entstehen. Da es sich um eine amerikanische Option handelt, können Anleger jederzeit von ihrer Call Option Gebrauch machen. Für gewöhnlich wird die Option aber gar nicht erst ausgeübt, sondern der Optionsschein stattdessen vorzeitig über die Börse verkauft oder an den Emittenten (BNP) zurückgegeben. Im letzteren Fall ist der Bid-Ask-Spread in Höhe von 0,38 % des Briefkurses zu beachten.

Was ist sonst noch zu beachten?

Unter Beachtung eines Bezugsverhältnisses von 0,10 ergibt sich für den BNP/Call/Apple Inc/148/0,1/15.06.18 ein Aufgeld von 2,39 %. Das ist der Betrag, den Anleger im Zeitpunkt des Erwerbs des Call Optionsscheins mehr zahlen müssen, als wenn sie die Aktie direkt über die Börse beziehen würden. Der Optionsschein befindet sich derzeit im Geld, da der Basiswert über dem Basispreis verläuft. Die sogenannte Moneyness beträgt 1,182. Derzeit liegt der innere Wert der Call Option bei 2,272 Euro und der Zeitwert bei 0,353 Euro, woraus sich ein theoretischer Wert des Optionsscheins von 2,63 Euro errechnet. Zur Performance: Auf Sicht von 3 Monaten erzielte der BNP/Call/Apple Inc/148/0,1/15.06.18 Optionsschein eine Performance von +46,61 %. Die implizite Volatilität beläuft sich auf 28,26 %.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.