Der BNK warnt: Körperkult kann aufs Herz gehen / Doping im Freizeitsport gefährdet Herzgesundheit

München (ots) - Immer mehr Freizeitsportler nehmen herzschädigendeArzneimittel zur Verbesserung von Fitness und Körperoptik. Vor allemder Anteil weiblicher User steigt an.Über 10 Millionen Menschen in Deutschland sind aktuell Mitglied inFitness-Studios - Tendenz steigend. Bis zu 16 Prozent von ihnenverfügen über Erfahrungen mit dem Konsum von Dopingsubstanzen. DieserMedikamentenmissbrauch im Freizeitsport ist mit großen Risiken fürdie Herzgesundheit verbunden.Körperoptik zu verbessern wird zu gesundheitsschädigendem ZwangKörperkult ist in. Für immer mehr Menschen ist ein modellierterKörper identitätsstiftend. Doch nicht jeder kommt mit seinem Trainingzu gewünschtem Aussehen oder Fitness. Immer mehr Sportler greifendaher zu Maßnahmen, um dem Trainingserfolg künstlich auf die Sprüngezu helfen. Aktuelle Zahlen ergeben allein für Deutschlandhunderttausende bis möglicherweise über eine Million User, die überErfahrungen mit dem Konsum von Dopingsubstanzen verfügen. Unter denUsern sind zunehmend Frauen: Ein aktueller Studienvergleich ergab einWachstum von 1% mehr männlichen, aber 6% mehr weiblichen Usern.Der klassische Einstieg erfolgt in einer Gemeinschaft mitGleichgesinnten vor allem in Fitness-Studios oder inTrainingsgruppen. Langsam bildet sich dort eine Gruppenmentalitätheraus, in der das Zuführen von Stoffen zur Leistungssteigerung zurNormalität wird. Zu Beginn sind es vermeintlich harmloseNahrungsergänzungsmittel, mit denen trainingsbegleitete Diätengemacht werden. Es folgen auf der nächsten Ebene dann Arzneimittelaus der Humanmedizin wie Ephedrin, Clenbuterol, Anabolika oderWachstumshormone. Nicht selten werden - preisgünstigere -Tierarzneien konsumiert. Der Körper gewöhnt sich zunehmend an dieseSubstanzen, eine Steigerung der Dosis ist die Folge. Am Enderesultiert dann nicht selten neben der Sucht nachleistungssteigernden Substanzen eine Betäubungsmittelsucht (z.B.Cocain, Marihuana)."Sehr häufig kommt es bei der Einnahme dieser Substanzen nicht nurzu einer Suchtentwicklung, sondern auch zu schweren Schädigungen desHerzens, die teilweise nicht umkehrbar sind", warnt Dr. AngelikaGuth, Kardiologin im Bundesverband Niedergelassener Kardiologen(BNK).Auswirkungen von Dopingsubstanzen auf das HerzDer Langzeitgebrauch von anabolen Steroiden hat beträchtlicheFolgen für das Herz. Testosteron zum Beispiel führt in Verbindung mitSport zu einem krankhaften Wachstum von Herzmuskelzellen(Hypertrophie). Gleichzeitig werden aber nicht mehr Blutgefäßegebildet, so dass eine relative Unterversorgung mit Sauerstoff fürdie jetzt verdickten Herzmuskelzellen die Folge ist. Dies bereitetbesonders im Rahmen von Belastungen (Sauerstoffmangel im Gewebe)Probleme. Es kommt zum Gewebsuntergang (Nekrose) und zu einerverminderten Pumpleistung des Herzens (Herzinsuffizienz). DieseVeränderungen konnten im Tiermodell nachgewiesen werden. Außerdemwird durch Testosteron das Verhältnis von gutem zu schlechtemCholesterin nachteilig verändert. Dies mündet in einer Zunahme derArteriosklerose, die wiederum das Risiko für Herzinfarkte undSchlaganfälle erhöht. Beide Erkrankungen werden auch durch dieblutdrucksteigernde Wirkung von Testosteron begünstigt.Herzinfarkt auch bei jungen Menschen möglichCocain kann schwere Verkrampfungen (Spasmen) der Herzkranzgefäßehervorrufen. Dadurch können schon ganz junge Menschen einenHerzinfarkt erleiden. Das bekannte Dopingmittel Clenbuterolbegünstigt wie auch Testosteron Herzrhythmusstörungen. Darüber hinaussind beim missbräuchlichen Konsum von Steroiden und anderenDopingsubstanzen zahlreiche weitere Nebenwirkungen hochwahrscheinlich. Dazu zählen Steroidakne und Schäden der Leben(Gelbsucht, Leberzirrhose) sowie Hodenschrumpfung bei Männern oderKlitorishypertrophie bei Frauen. Hinzu kommen bei vielen Betroffenenpsychische Veränderungen wie Depression oder zunehmende Aggressivitätsowie Schlafstörungen.Dauert der Konsum von Steroiden und anderer Dopingmittel an,entwickelt der Körper eine Toleranz. In der Folge steigern die Usersukzessive die Dosierung und konsumieren zunehmend mehrere Präparategleichzeitig. Damit setzen sie die Missbrauchsspirale weiter in Gang.Gefahr für junge Frauen durch körperfettsenkende SubstanzenErnährung spielt im Fitness-Training eine große Rolle mit teilsdrastischen Ausmaßen. KörpermodelliererInnen ernähren sich im Verlaufihres sportbiographischen Werdegangs immer funktionaler.Appetitzügler und Abführmittel sind weit verbreitet. Um denStoffwechsel im Rahmen der Diät weiter anzuheizen, greifen dieSportlerInnen zu Fatburnern, Grünteekapseln, L-Carnitin und anderenNahrungsergänzungspräparaten."Der Einsatz von Diäten zusammen mit bestimmten Dopingsubstanzenergibt zudem vermeintlich verführerische Synergieeffekte", erklärtDr. Mischa Kläber, Ressortleiter für Präventionspolitik undGesundheitsmanagement beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)."Der Körper baut gleichzeitig Muskeln auf und Fett ab. Wir beobachtenaktuell besonders unter jungen Frauen den vermehrten Konsum vonkörperfettsenkenden Substanzen wie Clenbuterol und Ephedrin."Die Gefahr: Die Sporternährung kann komplett aus dem Ruder laufenmit einem erhöhten Risiko für Frauen, an Anorexie (Magersucht) bzw.an Buli-mie (Ess-Brecht-Sucht) zu erkranken.Wer bietet Betroffenen eine seriöse Hilfestellung an?Es gibt Beratungsmöglichkeiten in der Präventionsabteilung derNADA - Nationale Anti Doping Agentur (nada.de oder Kontakt Medizinmedi-zin@nada.de / Tel.: 0228-812 92-132) sowie zahlreicheInfomaterialien zur Prävention von Doping und Medikamentenmissbrauchim Breiten- und Freizeitsport vom DOSB (http://ots.de/pH1ScU odergesundheit@dosb.de). Es gibt Beratungsmöglichkeiten in der Präventionsabteilung derNADA - Nationale Anti Doping Agentur (nada.de oder Kontakt Medizinmedi-zin@nada.de / Tel.: 0228-812 92-132) sowie zahlreicheInfomaterialien zur Prävention von Doping und Medikamentenmissbrauchim Breiten- und Freizeitsport vom DOSB (http://ots.de/pH1ScU odergesundheit@dosb.de). Hier können Betroffene professionelleHilfestellung für ihren Weg aus dem Medikamentenmissbrauch erhalten.Wer jedoch Schmerzen hat oder sich krank fühlt, sollte unbedingtseinen Hausarzt aufsuchen und sich bei Herzbeschwerden an einenKardiologen überweisen lassen.