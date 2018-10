BNK: Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) gefährdet das Rückgrat der kardiologischen Versorgung in Deutschland

München (ots) - Der BNK fordert anstelle des aktuellenGesetzentwurfs vollständige Entbudgetierung, Förderung vonSelektivverträgen und Entbürokratisierung im Praxisalltag.Zu dem aktuellen Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Terminservice-und Versorgungsgesetz (TSVG) nimmt der Bundesverband NiedergelassenerKardiologen (BNK) Stellung: "Wenn der Entwurf zum Terminservice- undVersorgungsgesetz so umgesetzt wird, ist die kardiologischeVersorgung ernstlich in Gefahr", erklärt Dr. Norbert Smetak,Bundesvorsitzender des Bundesverbands Niedergelassener Kardiologen(BNK). "Es greift das Rückgrat der ambulanten Versorgung inDeutschland an und liefert Patientinnen und Patienten in nochstärkerem Maße Klinikkonzernen aus."Die aktuelle Situation in der kardiologischen Versorgung ist schonjetzt kritisch:- Die niedergelassenen Kardiologen in Deutschland versorgen pro Jahr5,2 Millionen Patientinnen und Patienten. Die Innovationen dervergangenen 20 Jahre haben den Herzpatienten 6 Jahre mehr Lebengebracht, d.h. auch 6 Jahre mehr kardiologische Versorgung.- Schon jetzt arbeiten niedergelassene Kardiologen im Schnitt ca. 60Stunden pro Woche.- Aufgrund der Ökonomisierung der Krankenhäuser müssen dieniedergelassenen Kardiologen zunehmend Versorgungsdefizite auffangenmit ambulanten Behandlungen, die früher ausschließlich in Klinikendurchgeführt wurden. Ein finanzieller Ausgleich für diesezusätzlichen Leistungen findet nicht statt.- Aufgrund des Hausärztemangels müssen die niedergelassenenKardiologen gleichzeitig immer mehr grundversorgende Tätigkeitenübernehmen. Dies leitet sich aus der zunehmenden Multimorbidität derBevölkerung, der schnelleren Entlassung aus den Krankenhäusern undder wachsenden Überlastung im hausärztlichen Bereich ab.- Moderne hochwertige Therapien in der Kardiologie benötigen höhereInvestitionen in die technische Praxisausstattung. Diese werdenzunehmend schwieriger, da die Einnahmen in den vergangenen Jahrenz.T. gar nicht, zumindest aber deutlich niedriger gestiegen sind alsdie Ausgaben für den laufenden Praxisbetrieb (z.B. Personal, Mieten).- Hygienevorschriften, Qualitätssicherungsmaßnahmen, Datenschutz,Grundversorgung etc. sind im Einzelnen alle sinnvoll, insgesamtbleibt dadurch aber immer weniger Zeit für den Patienten!Der BNK fordert daher von der Politik, bessere Rahmenbedingungenzu schaffen: weniger Bürokratie, bessere Patientensteuerung z.B. überSelbstbeteiligungen, die Förderung von Selektivverträgen zwischenÄrzten und Krankenkassen und genügend Finanzen für nötigeInvestitionen in hochwertige Therapieformen. "Es gibt eine Lösung fürdie Terminsituation der Gesetzlich Versicherten. Und die liegt in derEntbudgetierung aller Leistungen und Qualitätswettbewerb überSelektivverträge. Und nicht im Aufzwingen immer weitererVersorgungsaufgaben auf die ohnehin schon überlastetenniedergelassenen Fachärzte. Denn damit ist vorprogrammiert, dass sichzukünftig kein junger Kollege mehr um die ambulante Versorgung derPatienten kümmert und das System von Klinikambulanzengewinnorientiert dominiert wird", erklärt Smetak.Über den BNK e. V.Der BNK ist der größte Kardiologenverband auf vertragsärztlicherEbene in Deutschland. Er hat derzeit rund 1.200 Mitglieder undrepräsentiert damit über 90 Prozent der kardiologischen Praxen. DerVerband ging aus einer Arbeitsgemeinschaft hervor, die 1979 von knapp100 Fachärzten gegründet wurde. Heute sind die Mitglieder des BNK aufregionaler und Bundesebene in zahlreichen Ausschüssen,Projektgruppen, gesundheits- und berufspolitischen Gruppierungen undin vielen Gremien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz-und Kreislaufforschung (DGK) aktiv. Seinen juristischen Sitz hat derBNK in München. Weitere Informationen rund um den BNK finden Sieunter www.bnk.de.Pressekontakt:PressesprecherBNK e. V.Dr. med. Heribert BrückTenholter Str. 43a41812 ErkelenzTel.: 02431.20 50Fax: 02431.76 00 3E-Mail: presse@bnk.dePressebüroLoeschHundLiepoldKommunikation GmbHImke SalzmannTegernseer Platz 7Eingang Deisenhofener Straße 181541 MünchenTel.: 089720 187 0Fax: 089 720 187 20E-Mail:bnk@lhlk.deOriginal-Content von: Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK), übermittelt durch news aktuell