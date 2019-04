BNK Medienpreis startet neue Bewerbungsphase / Ab sofort können Journalistinnen und Journalisten wieder Beiträge rund um die Herzgesundheit einreichen

München (ots) - Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weiterhin Nummer1 der Todesursachen in Deutschland. Gleichzeitig sterben aber immerweniger Menschen an Herzkrankheiten. Die Digitalisierung derGesundheitsversorgung hat einen wichtigen Anteil an diesem Erfolg.Diese ermöglicht eine Vernetzung aller für den Patienten relevantenInformationen und damit eine engmaschigere Betreuung vonHerzpatienten. Einfach zu bedienende Messgeräte zur Erhebung vonGesundheitsdaten wie Blutdruck, Puls, Gewicht, die mittels Appverwaltet werden können, aber auch immer mehr Medizingeräte zumTelemonitoring von Herzkranken helfen, schneller und effektiver aufKrankheitsverläufe zu reagieren. Diese positive Entwicklung möchteder BNK mit seinem diesjährigen Medienpreis thematisieren. Unter demMotto "Kardiologie heute: Team-Work zwischen Arzt und Patient"startet ab sofort die 10. Ausschreibungsrunde."Die Vernetzung aller relevanten Gesundheitsversorger sowie derEinzug innovativer digitaler Medizintechnik wie Telemonitoring in derPatientenbetreuung sind der Schlüssel zum Erfolg in der Behandlungvon Herzpatienten", betont Dr. Norbert Smetak, Bundesvorsitzender desBundesverbands Niedergelassener Kardiologen (BNK) und Jurymitglieddes Medienpreises. "Dazu gehört das Zusammenspiel von Klinik,kardiologischer Praxis und Hausarzt, aber auch der Patient selbst,der mit häuslichen Messgeräten selbst seine Gesundheitsdatenkontrollieren und so mit seinem behandelnden Arzt zusammen arbeitenkann", erklärt Smetak weiter. Alle Journalistinnen und Journalistenvon Print-, Online- und Rundfunkmedien sind dazu eingeladen, sich mitihren Werken zu dem Thema für den Medienpreis zu bewerben.Einsendeschluss ist der 01. OktoberJournalistinnen und Journalisten aller Mediengattungen mitdeutschem Wohnsitz, die zwischen dem 1. Oktober 2018 bis zum 30.September 2019 einen Beitrag rund um das diesjährige Themaveröffentlichen oder bereits veröffentlicht haben, können diesen beimBNK Medienpreis einreichen. Der Gewinnerbeitrag wird mit 2.000 Europrämiert. Neben der eigenen Bewerbung können Journalisten auchgeeignete Artikel von Kollegen empfehlen: Hierfür muss dieVeröffentlichung mit Kontaktdaten des Autors an den BNK geschicktwerden, der dann Kontakt aufnimmt. Einsendeschluss ist der 01.Oktober 2019. Die Auszeichnung wird auf der BNK-Jahresabschlusstagungam 30. November 2019 in Ulm vergeben. Weitere Informationen zum BNKMedienpreis sowie die Bewerbungsunter-lagen zum Download finden Sieunter: www.bnk.de/medienpreisÜber den BNK e. V.Der BNK ist der größte Kardiologenverband auf vertragsärztlicherEbene in Deutschland. Er hat derzeit rund 1.200 Mitglieder undrepräsentiert damit über 90 Prozent der kardiologischen Praxen. DerVerband ging aus einer Arbeitsgemeinschaft hervor, die 1979 von knapp100 Fachärzten gegründet wurde. Heute sind die Mitglieder des BNK aufregionaler und Bundesebene in zahlreichen Ausschüssen,Projektgruppen, gesundheits- und berufspolitischen Gruppierungen undin vielen Gremien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz-und Kreislaufforschung (DGK) aktiv. Seinen juristischen Sitz hat derBNK in München. Weitere Informationen rund um den BNK finden Sieunter www.bnk.de.Pressekontakt:PressesprecherBNK e. V.Dr. med. Heribert BrückTenholter Str. 43a41812 ErkelenzTel.: 02431.20 50Fax: 02431.76 00 3E-Mail: presse@bnk.dePressebüroLoeschHundLiepoldKommunikation GmbHImke SalzmannTegernseer Platz 7Eingang Deisenhofener Straße 181541 MünchenTel.: 089 720 187 0Fax: 089 720 187 20E-Mail: bnk@lhlk.deOriginal-Content von: Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK), übermittelt durch news aktuell