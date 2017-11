BNI mit Michael Bühren auf Überholkurs

Unternehmernetzwerk verstärkt Auftritt in RecklinghausenWien (ots) - Nach dem erfolgreichen Auf- und Ausbau desRegionsverbunds Nordwest gemeinsam mit Britta Deuwerth, zu demMünster, Osnabrück, Bielefeld und Herford zählen, übernimmt MichaelBühren ab sofort auch die Leitung der Region Recklinghausen beimweltweiten größten Unternehmernetzwerk BNI (Business NetworkInternational). Ziel des auf Empfehlungsmarketing aufgebautenNetzwerkes ist es, lokale und regionale Unternehmer zu stärken undmit mehr Kontakten zu versorgen, die dann zu mehr Umsätzen führen.2016 konnten sich BNI-Unternehmer in Nordwest auf diesem Weg überzusätzlichen Umsatz von über 61 Mio. Euro freuen."Ich freue mich wirklich sehr, nun auch Unternehmer in der RegionRecklinghausen dabei zu unterstützen, mehr und bessere Geschäftedurch das strukturierte BNI-Marketingprogramm zu erzielen. Ganz ohneEllenbogenmentalität, sondern ausschließlich mit Handschlagqualität.Dadurch unterscheiden wir uns wesentlich von vielen anderenNetzwerken und Geschäftsanbahnungen. Zudem gibt es bei uns keineProvisionen, wir leben nach dem Motto ?Wer gibt, gewinnt!?", sagtMichael Bühren über seine neue Aufgabe. Aktuell netzwerken 33regionale und lokale Unternehmer im Unternehmerteam "Barockschloss"in Ahaus, weitere sind in Aufbau. "Es ist großartig, dassRecklinghausen nun Teil des Regionsverbunds Nordwest ist. Ich habeden Ansporn, nun auch vielen Unternehmern in Recklinghausen, dieVorteile von BNI näher zu bringen", ergänzt Bühren.Zwtl.: Erfolgreicher Unternehmer und ProfisportlerMichael Bühren ist seit 2012 bei BNI, seit Januar 2016 leitet derVater zweier Kinder BNI-Nordwest und jetzt zusätzlich Recklinghausen.Der ehemalige Profi-Basketballer war von 1998 bis 2015Geschäftsführender Gesellschafter im Familienunternehmen HofmannBüroorganisation GmbH. Aus der IT-Abteilung des Unternehmens gründeteer 2013 die Firma BIG 5 Concepts GmbH.Zwtl.: BNI - 211.000 Unternehmer vertrauen auf das weltweit größteUnternehmernetzwerkBNI wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia(USA) gegründet und ist heute mit über 7.800 Unternehmerteams in über71 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: MehrUmsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.Foto Michael Bühren: https://goo.gl/oiT1siRückfragehinweis:BNI GmbH & Co.KGRobert NürnbergerLeitung Brandmanagement & CommunicationsTel.: +43 1 308 64 61-24r.nuernberger@bni-no.dewww.bni.deOriginal-Content von: BNI GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell