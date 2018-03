BND warnt Bundestagsabgeordnete vor Angriffsgefahr durch Nordkorea

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesnachrichtendienst hat den Bundestag über die Gefahr eines Raketenangriffs aus Nordkorea informiert. Nach Informationen von "Bild am Sonntag" aus Teilnehmerkreisen teilte BND-Vize Ole Diehl in dieser Woche in geheimer Sitzung einer Gruppe von Bundestagsabgeordneten mit, dass man "mit Sicherheit" sagen könne, dass Nordkorea mit seinen Raketen "mittlerweile Europa und auch Deutschland erreichen kann". Nordkorea sei inzwischen auch in der Lage, seine Interkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen ausstatten.

Diehl wies aber auch daraufhin, dass die Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea ein Zeichen der Entspannung seien.

