Der BNB-Coin von Binance: Ein Topperformer mit Aufwärtspotenzial dank Rückkäufen

Der Kryptomarkt erreichte im Januar 2018 sein All-Time-High. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen betrug am 13.11.2017 lediglich 200 Mrd. US-Dollar. Daraufhin ging der Markt in eine atemberaubende kurze Boom-Phase über und erreichte schließlich am 07.01.2018 seinen Höchststand von etwa 834,7 Mrd. US-Dollar. Schließlich folgte in den nächsten elf Monaten ein dramatischer Bärenmarkt, der bis zum 15.12.2018 die Gesamtkapitalisierung auf knapp 100 Mrd. US-Dollar schmelzen ließ. Bis heute haben sich die wenigsten Kryptowährungen vollständig von diesem Crash erholt.

Unter den nach Marktkapitalisierung 20 größten Kryptowährungen sticht ein Coin besonders hervor: der BNB-Coin. Der BNB-Coin gehört zu den ganz wenigen Coins, die ihr All-Time-High vom Januar 2017 von 24,48 US-Dollar weit übertreffen konnten, und liegt momentan bei einem Kurs von 36,65 US-Dollar (26.06.2019).

Binance: eine atemberaubende Erfolgsgeschichte

Der BNB-Coin ist der firmeneigene Coin der Kryptobörse Binance. Binance führte vom 07.01.2017 bis zum 21.01.2017 ein ICO (Initial-Coin-Offering) durch. Während dieses Zeitraums wurden 100 Mio. BNB-Coins zu einem Preis von umgerechnet etwa 11,5 US-Cent an Investoren veräußert.

Innerhalb eines Jahres entwickelte sich Binance zur weltweit (nach Umsatz) größten Kryptobörse und der BNB-Coin erreichte während seines Höchststandes im Januar 2018 eine Marktkapitalisierung von 2,4 Mrd. US-Dollar. Die glücklichen Investoren, die im Januar 2017 1.000 US-Dollar während des ICOs investiert haben, besitzen heute (26.06.2019) BNB-Coins im Wert von mehr als 300.000 US-Dollar.

Das Geschäftsmodell von Binance

Die Haupteinnahmequelle von Binance speist sich aus den Trading-Gebühren, die Binance pro Transaktion erhält. Die erhobene Transaktionsgebühr beträgt 0,1 % pro Transaktion. Um die Nachfrage nach dem firmeneigenen BNB-Coin zu fördern, hat jeder User die Möglichkeit, die Trading-Gebühr mit BNB-Coins zu begleichen.

In diesem Fall werden folgende festgelegte Rabatte gewährt:

2018 wurden 50 % Rabatt gewährt.

2019 gibt es 25 % Rabatt.

2020 werden 12,5 % Rabatt gewährt.

2021 werden 6,25 % Rabatt gewährt.

Betrachten wir nun einmal im Detail die aus der Trading-Gebühr generierten Einnahmen. In den letzten 30 Tagen (Stand 26.06.2019) betrug das gesamte Trading-Volumen der Börse etwa 60 Mrd. US-Dollar. Wenn wir annehmen, dass bei jedem Trade die Gebühr mit dem BNB-Coin entrichtet wurde, ergibt dies einen Gesamtbetrag von 45 Mio. US-Dollar. Gleichzeitig baut Binance seine Geschäftsfelder stetig aus.

Der BNB-Coin und das Binance Launchpad

Einige Aktivitäten von Binance sind Besitzern von BNB-Coins vorbehalten. BNB-Coins-Besitzer haben die Möglichkeit, in Start-ups zu investieren, die über die firmeneigene IEO-Launch-Plattform an die Binance-Börse gebracht werden. Die Teilnahme an diesen digitalen IPOs wird über ein Lotterieverfahren organisiert. Je mehr BNB-Coins ein potenzieller Investor besitzt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Coins von diesen Start-ups erwerben kann.

Diese Coins sind nach dem IEO (Initial Exchange Offering) auf der Binance Plattform handelbar. Dies ist nur ein Beispiel, welches den BNB-Coin besonders macht. Binance hat sich zum Ziel gesetzt, langfristig orientierte BNB-Coins-Besitzer zu belohnen und die Investoren am Erfolg von Binance teilhaben zu lassen.

Der Binance Coin-Burn

Jedes Kryptounternehmen veröffentlicht während der Gründungsphase ein sogenanntes Whitepaper, in dem das Unternehmen sich und seine Geschäftsfelder vorstellt. Binance hat darin festgelegt, jedes Quartal 20 % der Gewinne für einen sogenannten Coin-Burn zu verwenden. Ein Coin-Burn entspricht einem Aktienrückkaufsprogramm eines börsennotierten Unternehmens.

Bei einem Coin-Burn werden Coins unwiderruflich vernichtet, was langfristig den Kurs nach oben treiben soll. Insgesamt sind zu Beginn 200 Mio. BNB-Coins erstellt worden. Im Whitepaper wurde festgelegt, dass der quartalsweise durchgeführte Coin-Burn so lange fortgesetzt wird, bis noch ausschließlich 100 Mio. BNB-Coins im Umlauf sind. Zum aktuellen Zeitpunkt (18.06.2019) beträgt die gesamte BNB-Coin Menge etwa 189,2 Mio. Allein aufgrund des aufgelegten Coin-Burn-Programms könnte der BNB-Kurs also das Potenzial haben, sich nahezu zu verdoppeln.

Bisher wurden sieben Coin-Burns durchgeführt:



https://www.binance.com/en/blog/324754449348550656/7th-Binance-Coin-Burn

Fazit

Binance ist definitiv ein Big Player in der Kryptowirtschaft und hat bisher seine Ankündigungen, wie beispielsweise den quartalsweise durchgeführten Coin-Burn, umgesetzt. Eine Investition in den BNB-Coin ist letztendlich eine indirekte Investition in die Blockchain- und Kryptoindustrie. Wenn du davon ausgehst, dass diese Technologie in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnt, könnten Binance und der BNB-Kurs davon weiter enorm profitieren.

Natürlich besitzt man als BNB-Coin-Besitzer keinen direkten Anteil am Unternehmen und Coins sind rechtlich gesehen in keiner Weise mit Aktien vergleichbar. Regulierungs- und Aufsichtsbehörden für Kryptowährungen sind zum jetzigen Zeitpunkt quasi nicht existent. Wenn man der Meinung ist, dass die Blockchain- und Kryptobranche erst am Anfang ihrer Entwicklung steht, könnte man die Möglichkeit haben, mit dem Kauf von BNB-Coins als Investor an dieser Entwicklung teilzuhaben. Natürlich sollte man immer beachten, dass eine Investition in Kryptowährungen sehr riskant ist und zu einem Totalverlust führen kann.

Raphael Winkler besitzt BNB-Coins. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Kryptowährungen.

Motley Fool Deutschland 2019