BMW will das „Unmögliche“ möglich machen!

BMW forciert Elektro-Investition in Stammwerk: Wie der Autobauer am Dienstag bekannt gab, werde man für die Serienproduktion des Elektromodells i4 circa 200 Mio. Euro in das Münchner Werk stecken. Die Volumenherstellung des viertürigen Elektro-Coupés soll ab 2021 anlaufen.

Im Unterschied zu den Wettbewerbern stellen die Münchner künftig sowohl Autos mit Verbrennungsaggregaten als auch rein batteriebetriebene Fahrzeuge und Plug-In-Hybride auf einer Produktionslinie her. „Ein zukunftsfähiges Produktionssystem besitzt ...

Ein Beitrag von Marco Schnepf.