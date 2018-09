BMW verkürzt Rückstand zu Mercedes-Benz

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im August beim Absatz an Fahrt aufgenommen und damit den Rückstand zum Erzrivalen Mercedes-Benz verkürzt.



Im August sei die Zahl der verkauften Autos der Marke BMW um 3,2 Prozent auf 151 633 gestiegen, teilte der Konzern am Donnerstag in München mit.