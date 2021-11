BMW verdient trotz Chipflaute mehr – Erwartungen übertroffen

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Der Autobauer BMW hat im vergangenen Quartal den Lieferengpässen bei Elektronikchips zum Trotz mehr Gewinn gemacht. Unter dem Strich stieg der Überschuss in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um über 42 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Grund war unter anderem ein starkes Abschneiden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu DAX



mehr >