BMW unter Druck - Gerichte befassen sich mit BMW Abgasskandal

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

Hamburg (ots) - Der Druck auf die BMW AG wächst. Immer mehr Gerichte befassensich eingehend mit den Vorwürfen, auch BMW habe manipuliert und unzulässigeAbschalteinrichtungen verwendet.Im März 2018 reichte die amerikanische Kanzlei Hagens Berman eine Sammelklagegegen BMW und Bosch vor dem US District Court [vergleichbar mit dem deutschenLandgericht] in New Jersey ein. Darin wird den beiden Beklagten vorgeworfen, inden Modellen BMW X5 und BMW 335d unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut zuhaben.Damit soll BMW den sogenannten RICO Act (Racketeer Influenced and CorruptOrganizations Act) missachtet haben. Insgesamt werden dem Autobauer 53 Verstößevorgeworfen.Im Nachgang kam es dazu, dass sich auch deutsche Gerichte mit den Vorwürfenbefassen mussten. Einen Beweisbeschluss gab es im Oktober 2018 vom LandgerichtDüsseldorf. Dieses entschied, dass durch ein Sachverständigengutachten geklärtwerden soll, ob der in dem Verfahren gegenständliche BMW X3 über eineunzulässige Abschalteinrichtung verfügt. Es folgten Beweisbeschlüsse von einemhalben Dutzend weiterer Landgerichte.Zu einem Meilenstein kam es kürzlich im November 2019, als mit dem OLG Frankfurtam Main das erste Oberlandesgericht einen solchen Beweisbeschluss erließ. Auchhier soll ein Sachverständiger prüfen, ob eine unzulässige Abschalteinrichtungim Fahrzeug vorhanden ist. Verfahrensgegenständlich ist ein BMW 116d.Es stehen damit zahlreiche BMW Modelle unter Verdacht, über unzulässigeAbschalteinrichtungen zu verfügen. Ein vom Kraftfahrt-Bundesamt angeordneterRückruf für die Modelle BMW M550d und BMW 750d betraf bereits tausende Fahrzeugein Deutschland, bei denen laut KBA eine "falsche" Software verwendet wurde.Der Druck auf BMW im Abgasskandal wird somit immer größer. Das Vorhandenseineiner unzulässigen Abschalteinrichtung führt zu einem Schadensersatzanspruch fürjeden BMW-Käufer.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweit mehr als5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrund von illegalenAbschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konnten bereits gewonnen werden. DieKläger erhalten dabei den Kaufpreis bzw. die gezahlten Leasingraten erstattetund geben das manipulierte Fahrzeug an den Hersteller bzw. den Leasinggeberzurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Christian RugenAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: rugen@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61631/4516816OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbBOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell