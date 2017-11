BMW und das erwartete Scheitern

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Lieber Leser,

an jedem Monatsbeginn warten die Experten sehnsüchtig auf die Bekanntgabe der Absatzzahlen der Fahrzeughersteller. Die sind natürlich in erster Linie bedeutsam für die Kursentwicklung der Autoaktien. Zusätzlich vermitteln die Daten eine Einschätzung der konjunkturellen Lage.

Wir wollen uns indes heute auf die Auswirkung der Absatzzahlen von BMW konzentrieren. Die fielen schwächer als erwartet aus – die Details können Sie in den Medien nachlesen, falls von Interesse. Schauen wir also gleich einmal auf den Chart:

Sie sehen es selbst: Die BMW-Aktie verliert knapp -3%. Bedeutsamer ist jedoch der Kursverlauf der vergangenen Monate. Eigentlich war der langfristige Abwärtstrend (rote Linie) im Dezember 2016 nach oben verlassen worden. Wer sich indes auf eine feine Rallye freute, wurde schnell wieder ernüchtert:

Über das Januarhoch in diesem Jahr kam der Kurs seither nicht mehr hinaus. Vielmehr ist der Kursverlauf im Jahr 2017 als ein absteigendes Dreieck zu interpretieren (pinkfarbene Linien). Dieses Kursmuster besitzt in der Charttechnik eine negative Prognosekraft.

Der Anstieg bis zum 7. November endete mit 90,68 Euro fast punktgenau an dem Widerstand bei 91,00 Euro. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang: Die Rallye war von den Großinvestoren nur sehr verhalten begleitet worden. Tatsächlich kletterte der Indikator lediglich bis an den Abwärtstrend des On-Balance-Volumen (rote Linie).

Damit ist der Weg der BMW-Aktie in den kommenden Wochen quasi vorgezeichnet.

Ein Beitrag von Andreas Sommer.