BMW und Daimler: Run auf E-Autobatterien

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg eben zum Propheten: Die Elektromobilität ist für die Autoindustrie mit großen Herausforderungen verbunden. Eine davon lautet: Man muss über ausreichend Batteriezellen für all die schönen neuen E-Automobile verfügen. Eine Batteriezellenfabrik auf heimischen Boden kommt derzeit allerdings für die Branche aus Kostengründen nicht in Frage. In diese Lücke sind mittlerweile die Chinesen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.