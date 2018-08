BMW und Daimler: Es nutzt alles nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die Zahlen klingen gut: BMW hat im vergangenen Monat mehr Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als jemals zuvor in einem Juli. Das Unternehmen setzte von ihrer Stammmarke BMW 154.531 Fahrzeuge ab, 0,7 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden damit 1.213.833 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben, ein Wachstum von 1,9 Prozent. Im Kampf gegen Mercedes nutzt das aber alles nichts. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.