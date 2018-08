BMW tritt in den USA auf der Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der deutsche Autobauer BMW macht auf dem US-Markt weiterhin keine großen Sprünge.



Im Juli schrumpfte der Absatz des Konzerns belastet von der Zweitmarke Mini im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent auf 26 278 Neuwagen. Das teilte das Dax -Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Woodcliff Lake (New Jersey) mit.

Während die wichtige Stammmarke BMW mit 21 982 verkauften Autos wenigstens ein Mini-Absatzplus von 0,1 Prozent schaffte, büßte die Tochter Mini 2,3 Prozent ein. Insgesamt legten die US-Verkäufe des Münchener Konzerns im bisherigen Jahresverlauf um 2,4 Prozent zu. Bei der Hauptmarke BMW betrug der Anstieg 2,5 Prozent./hbr/he